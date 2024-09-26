На Петровском достраивают коллектор. Когда восстановят движение на острове

На Петровском острове заканчивают строительство коллектора, в связи с чем ожидается восстановление транспортного движения. Об этом в четверг, 26 сентября, сообщает «Водоканал Петербурга» в своем Telegram-канале.

Канализационный коллектор на Петровском острове находится на завершающей стадии строительства. Проектом занимается петербургский Водоканал. Ожидается, что коллектор избавит Ждановку и Малую Неву от прямых стоков из местных новостроек. Выпуски в реки будут направляться на очистку на Северную станцию аэрации.

«В результате строительства будет обеспечена стопроцентная очистка сточных вод Петровского острова. Новый коллектор создаст возможности для подключения к системе водоотведения городских объектов, включая социально значимую инфраструктуру, и значительно улучшит экологическую ситуацию в Петроградском районе», — подчеркивается в сообщении.

К настоящему времени уже выполнены тоннелепроходческие работы: специалисты проложили 1,9 километра коллектора, а канализационных сетей — 1 252 метра. Необходимо проложить еще примерно 600 метров сетей водоотведения и восстановить территорию, на которой велись работы. Благоустройством участка будут заниматься в агротехнический период 2025 года, после завершения строительства и подключения всех выпусков к действующему коллектору.