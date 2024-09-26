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Общество Есть время собирать урожай — и время его уплетать: посмотрите, как питомцы Ленинградского зоопарка лакомятся дарами осени

Есть время собирать урожай — и время его уплетать: посмотрите, как питомцы Ленинградского зоопарка лакомятся дарами осени

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1 комментарий

Наступила осень, и значит в рационе питания питомцев Ленинградского зоопарка начали появляться сезонные овощи, ягоды и орехи. Кадрами того, как звери с большим аппетитом поедают осенние лакомства, поделились в Telegram-канале зоопарка в четверг, 26 сентября.


С приходом похолодания «столы» жителей Ленинградского зоопарка украсила малина, черника, смородина, арбуз, виноград, кукуруза, облепиха и рябина. Всё перечисленное передали животным неравнодушные посетители, участвовавшие в акции «Дары осени». Всего петербуржцам и гостям города удалось собрать 2 тонны овощей, ягод и желудей, более 100 веников малины и дуба и 600 килограмм тыквы.

Ранее «Фонтанка» показывала, как индийский дикобраз из зоопарка поедает арбуз. Экзотическое животное расправилось с плодом так быстро, будто подозревая, что с приходом прохладной осени рацион значительно изменится. Однако в зоопарке отметили, что менее вкусной еда точно не станет: к основному питанию колючего зверька будут добавлять больше желудей, семян и орехов.

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Комментарии
1
NSИ
10 минут
дикобраз Галей вне конкуренции, есть отличное видео, как он хрумкает арбуз
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