Есть время собирать урожай — и время его уплетать: посмотрите, как питомцы Ленинградского зоопарка лакомятся дарами осени

Наступила осень, и значит в рационе питания питомцев Ленинградского зоопарка начали появляться сезонные овощи, ягоды и орехи. Кадрами того, как звери с большим аппетитом поедают осенние лакомства, поделились в Telegram-канале зоопарка в четверг, 26 сентября.





С приходом похолодания «столы» жителей Ленинградского зоопарка украсила малина, черника, смородина, арбуз, виноград, кукуруза, облепиха и рябина. Всё перечисленное передали животным неравнодушные посетители, участвовавшие в акции «Дары осени». Всего петербуржцам и гостям города удалось собрать 2 тонны овощей, ягод и желудей, более 100 веников малины и дуба и 600 килограмм тыквы.



Ранее «Фонтанка» показывала, как индийский дикобраз из зоопарка поедает арбуз. Экзотическое животное расправилось с плодом так быстро, будто подозревая, что с приходом прохладной осени рацион значительно изменится. Однако в зоопарке отметили, что менее вкусной еда точно не станет: к основному питанию колючего зверька будут добавлять больше желудей, семян и орехов.

