Петербуржцы могут избавиться от излишков урожая и помочь животным. Ленинградский зоопарк пригласил поучаствовать в доброй акции

В Ленинградском зоопарке 25 августа стартовала добрая акция «Дары осени». В течение месяца петербуржцы и гости Северной столицы могут принести излишки урожая и накормить ими жителей зоопарка.



Как сообщает пресс-служба зоопарка, принести можно только определенный перечень овощей и ягод. Важно, чтобы урожай был свежим. Ленинградский зоопарк готов принять тыкву, бруснику, клюкву, черноплодную рябину, дубовые ветки и ветки малины, желуди, шишки и орехи. Яблоки и кабачки в зоопарк приносить не стоит.