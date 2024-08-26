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    Петербуржцы могут избавиться от излишков урожая и помочь животным. Ленинградский зоопарк пригласил поучаствовать в доброй акции

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    В Ленинградском зоопарке 25 августа стартовала добрая акция «Дары осени». В течение месяца петербуржцы и гости Северной столицы могут принести излишки урожая и накормить ими жителей зоопарка.

    Как сообщает пресс-служба зоопарка, принести можно только определенный перечень овощей и ягод. Важно, чтобы урожай был свежим. Ленинградский зоопарк готов принять тыкву, бруснику, клюкву, черноплодную рябину, дубовые ветки и ветки малины, желуди, шишки и орехи. Яблоки и кабачки в зоопарк приносить не стоит.

    «Убедительно просим вас не приобретать ничего специально для акции. Приносите только собственный урожай или лесные находки, которыми хотите поделиться», – пояснили в пресс-службе.

    Сдать осенние лакомства для животных можно на административном входе зоопарка в любое время без предварительного согласования. В карточках, которые опубликовал Ленинградский зоопарк, можно увидеть подробную схему проезда к зданию администрации.

    В прошлом году посетители Ленинградского зоопарка принесли больше тонны даров осени. Это стало новым рекордом, и еды хватило на всех животных.

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