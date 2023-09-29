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    Тонну «даров осени» принесли посетители для животных Ленинградского зоопарка

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    2 комментария
    Фото: Ленинградский зоопарк
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    Благотворительная акция «Дары осени» завершилась в Ленинградском зоопарке. Посетители весь месяц приносили для животных излишки своего урожая. Всего удалось собрать больше тонны еды. И это, кстати, новый рекорд. Итогами поделились в телеграм-канале Ленинградского зоопарка 29 сентября.

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    Посетители несли для питомцев парка овощи, ягоды, ветки и желуди. Последних, к слову, оказалось больше всего — собрали более 700 кг.

    Судя по фотографиям, еды хватило на всех и животные остались очень довольны обедом. Тигр полакомился тыквой, а обезьяна — кукурузой.

    Ранее Ленинградский зоопарк перешел на «зимний» режим работы.

    Фото: Ленинградский зоопарк

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    Ленинградский зоопаркЖивотные
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    Комментарии 2

    Гость29 Сен 2023 в 14:56
    Любопытно, кто это в Лен. обл. кукурузу выращивает?..)
    +0−0
    Заливщик голосовых планок29 Сен 2023 в 14:53
    Прекрасно! Значит, заложенные в бюджет на питание животных средства можно освоить более эффективно! Построить ещё одну дачу рукойводству, например..
    +0−1
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