Тонну «даров осени» принесли посетители для животных Ленинградского зоопарка

Благотворительная акция «Дары осени» завершилась в Ленинградском зоопарке. Посетители весь месяц приносили для животных излишки своего урожая. Всего удалось собрать больше тонны еды. И это, кстати, новый рекорд. Итогами поделились в телеграм-канале Ленинградского зоопарка 29 сентября.

Посетители несли для питомцев парка овощи, ягоды, ветки и желуди. Последних, к слову, оказалось больше всего — собрали более 700 кг.



Судя по фотографиям, еды хватило на всех и животные остались очень довольны обедом. Тигр полакомился тыквой, а обезьяна — кукурузой.

