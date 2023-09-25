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    Зима близко. Ленинградский зоопарк меняет режим работы

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    5 комментариев

    Ленинградский зоопарк меняет график работы. Об этом сообщили в телеграм-канале зоопарка 25 сентября. Там пояснили, что сокращают время для посещений, так как начинает раньше темнеть.

    С 26 сентября зоопарк будет работать по новому графику: ежедневно с 10:00 до 19:00. Однако кассы и вход закрываются на час раньше — в 18:00. Круг катания теперь будет работать каждый день с 11:00 до 18:00 с перерывом с 14:00 до 15:00. Но его режим работы может меняться в случае плохой погоды.

    При этом в зоопарке уточнили, что посетители могут посмотреть всех животных: тропические звери и птицы находятся в крытых павильонах, а те, кто не боится холодов, продолжают жить в открытых вольерах.

    Ранее Ленинградский зоопарк познакомил петербуржцев с водной черепахой Пенни. Раньше она жила во внутренних помещениях павильона «Экзотариум», однако теперь ее могут увидеть все желающие.

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    Ленинградский зоопарк
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    Комментарии 5

    Гость25 Сен 2023 в 21:43
    Ленинградский зоопарк-это жестокое обращение с животными. Худший из всех европейских. Мои дети были в зоопарках Хельскинки и Берлина. В наш мы не пойдем.
    +0−0
    _ixform25 Сен 2023 в 21:20
    давайте Зоопарк клонируем в ещё другую часть города соединённую с лесом гектаров на 70-80
    +0−0
    Гость25 Сен 2023 в 20:28
    Область тоже не санкт- петербургская.
    +0−0
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