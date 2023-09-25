Зима близко. Ленинградский зоопарк меняет режим работы

Ленинградский зоопарк меняет график работы. Об этом сообщили в телеграм-канале зоопарка 25 сентября. Там пояснили, что сокращают время для посещений, так как начинает раньше темнеть.



С 26 сентября зоопарк будет работать по новому графику: ежедневно с 10:00 до 19:00. Однако кассы и вход закрываются на час раньше — в 18:00. Круг катания теперь будет работать каждый день с 11:00 до 18:00 с перерывом с 14:00 до 15:00. Но его режим работы может меняться в случае плохой погоды.

При этом в зоопарке уточнили, что посетители могут посмотреть всех животных: тропические звери и птицы находятся в крытых павильонах, а те, кто не боится холодов, продолжают жить в открытых вольерах.