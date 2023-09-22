Пятачок и дружелюбный нрав. Познакомьтесь с очаровтельной свинорылой черепахой Пенни

Ленинградский зоопарк знакомит посетителей с милой водной черепахой Пенни. Раньше она жила во внутренних помещениях павильона «Экзотариум», теперь же на нее могут полюбоваться все желающие.
Новая экспозиция была оформлена и открыта на минувшей неделе, рассказали в Ленинградском зоопарке 21 сентября. Пенни поселилась на 2-м этаже павильона «Экзотариум». По словам сотрудников, которые за ней ухаживают, у черепахи удивительно дружелюбный нрав. Пенни 8 лет, она в самом расцвете сил, любопытна и активна, и в этом сезоне обожает лакомиться персиками и нектаринами.
Свинорылые или двухкоготные черепахи в природе обитают в пресных водоемах Папуа Новой Гвинеи. Оба названия отражают особенности внешности черепах: их нос-хоботок по форме напоминает пятачок, а на передних ластообразных конечностях есть по два острых коготка. Весом эти черепахи могут достигать порядка 15–20 кг. Питаются они как растительной, так и белковой пищей.