Пятачок и дружелюбный нрав. Познакомьтесь с очаровтельной свинорылой черепахой Пенни

Ленинградский зоопарк знакомит посетителей с милой водной черепахой Пенни. Раньше она жила во внутренних помещениях павильона «Экзотариум», теперь же на нее могут полюбоваться все желающие.

Новая экспозиция была оформлена и открыта на минувшей неделе, рассказали в Ленинградском зоопарке 21 сентября. Пенни поселилась на 2-м этаже павильона «Экзотариум». По словам сотрудников, которые за ней ухаживают, у черепахи удивительно дружелюбный нрав. Пенни 8 лет, она в самом расцвете сил, любопытна и активна, и в этом сезоне обожает лакомиться персиками и нектаринами.