Последние дольки арбуза перед началом холодов. В зоопарке показали, чем питается дикобраз

День арбуза устроили индийскому дикобразу перед наступлением настоящей осенней погоды с присущими ей холодами и дождями. Об этом в воскресенье,
В ASMR-видео показали, как индийский дикобраз по имени Галей расправился с дольками сочного арбуза. Из-за того что сентябрь выдался аномально теплым, питомцев зоопарка продолжали радовать летними вкусностями, среди которых был не только арбуз, но и другие бахчевые: дыня, тыква, кабачок.
Но в Петербурге неумолимо наступает прохладная осень, с приходом которой изменится рацион дикобраза. Менее вкусной еда точно не станет: к основному питанию колючего зверька будут добавлять больше желудей, семян и орехов. А к сочным лакомствам можно будет вернуться уже в новом году с приходом весны.