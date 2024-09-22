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    Последние дольки арбуза перед началом холодов. В зоопарке показали, чем питается дикобраз

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    День арбуза устроили индийскому дикобразу перед наступлением настоящей осенней погоды с присущими ей холодами и дождями. Об этом в воскресенье, 22 сентября, сообщают в Telegram-канале Ленинградского зоопарка.

    Ленинградский зоопарк

    В ASMR-видео показали, как индийский дикобраз по имени Галей расправился с дольками сочного арбуза. Из-за того что сентябрь выдался аномально теплым, питомцев зоопарка продолжали радовать летними вкусностями, среди которых был не только арбуз, но и другие бахчевые: дыня, тыква, кабачок.

    Но в Петербурге неумолимо наступает прохладная осень, с приходом которой изменится рацион дикобраза. Менее вкусной еда точно не станет: к основному питанию колючего зверька будут добавлять больше желудей, семян и орехов. А к сочным лакомствам можно будет вернуться уже в новом году с приходом весны.

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