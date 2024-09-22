Лето — всё? Воскресенье в Петербурге будет по-настоящему осенним

Холодно и без дождей — такую погоду обещают сегодня петербуржцам. Тепло еще вернется, но ненадолго.



В воскресенье, 22 сентября, погоду в городе сформирует гребень антициклона. Утром пока малооблачно, а к вечеру небо постепенно затянут плотные облака, дождей пока не ожидается, прогнозирует ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Температура воздуха будет +11…+13 градусов, в Ленобласти +10…+15. Это на 2-3 градуса ниже нормы, отмечает синоптик. Ветер северо-западный 2-7 м/с. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 766 мм рт. ст., что выше нормы.

В понедельник будет +14…+16 и по-прежнему без осадков. «Яндекс» прогнозирует потепление во вторник и среду, а вот в четверг и пятницу обещают дожди.