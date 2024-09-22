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Город Лето — всё? Воскресенье в Петербурге будет по-настоящему осенним

Лето — всё? Воскресенье в Петербурге будет по-настоящему осенним

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Холодно и без дождей — такую погоду обещают сегодня петербуржцам. Тепло еще вернется, но ненадолго.

В воскресенье, 22 сентября, погоду в городе сформирует гребень антициклона. Утром пока малооблачно, а к вечеру небо постепенно затянут плотные облака, дождей пока не ожидается, прогнозирует ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Температура воздуха будет +11…+13 градусов, в Ленобласти +10…+15. Это на 2-3 градуса ниже нормы, отмечает синоптик. Ветер северо-западный 2-7 м/с. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 766 мм рт. ст., что выше нормы.

В понедельник будет +14…+16 и по-прежнему без осадков. «Яндекс» прогнозирует потепление во вторник и среду, а вот в четверг и пятницу обещают дожди.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

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Комментарии
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triton1977
3 минуты
Часов эдак в 7-8 утра сегодня у нас (Приморский р-н) на официальных онлайн-термометров вообще значилось всего +6)) Самое время "случайно простужаться", передвигаясь по улицам при таких показателях в летнем одеянии))
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