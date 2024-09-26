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    «Проект закона готов»: в ЦБ предложили установить универсальный QR-код на кассах. Ранее идею раскритиковал Греф

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    Центробанк предлагает обязать торгово-сервисные предприятия использовать для оплаты на кассах только универсальный платежный QR-код, приводит заявление главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной ТАСС 26 сентября.

    На Международном банковском форуме Набиуллина предложила на законодательном уровне закрепить норму, по которой на кассе будет только один универсальный QR-код — он будет работать на равноудаленной инфраструктуре. «Такой проект закона готов, мы его будем обсуждать», — подчеркнула она.

    Также Набиуллина подчеркнула, что универсальный QR важно сделать обязательным к моменту внедрения цифрового рубля.

    Банк России анонсировал создание единого платежного QR-кода еще осенью 2023 года. Как объясняла тогда первый зампред Центробанка Ольга Скоробогатова, если этого не сделать, люди будут иметь по 15–20 QR-кодов для оплаты товаров и услуг, что сделает неудобными безналичные операции.

    В феврале с критикой идеи выступил глава Сбербанка Герман Греф и назвал единый QR-код «самым негативным решением, которое регулятор может принять». Он заявил, что если единый QR будет работать только на базе Системы быстрых платежей, которую создал ЦБ, то это «убьет» стимул к инновациям у Сбербанка.

    В марте Эльвира Набиуллина заявила, что большинство крупных банков поддержали введение единого QR-кода для оплаты покупок, сообщал РБК.

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    QR-кодКассаЦБЭльвира НабиуллинаГерман Греф
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