Банк России анонсировал создание единого платежного QR-кода

Банк России назвал задачей этого года введение унифицированного QR-кода для оплаты покупок из-за опасений, что клиентов банка могут вводить в заблуждение. Сейчас такой способ оплаты предлагает не только Система быстрых платежей от ЦБ, но и «Сбербанк», пишет РБК.
«Тема унифицированного «кьюара» — не только для цифрового рубля, но и вообще для безнала — она встает у нас как задача этого года», — заявила 9 ноября в кулуарах форума «Финополис» Ольга Скоробогатова, первый заместитель председателя Центробанка.
Она пояснила, что у россиян должна быть возможность заранее в мобильном приложении банка выбрать счет, с которого будут списываться деньги при оплате по QR-коду. При этом сам код хотят сделать единым.
Скоробогатова отметила, что на данный момент Центробанк видит «некую подмену» в предоставлении оплаты по QR-коду. Например, клиент может сказать, что хочет оплатить по QR-коду Системы быстрых платежей (СБП), а в итоге ему будет предложен QR-код банка. Создание единого QR-кода позволит решить эту проблему, уверены в ЦБ.
По словам Скоробогатовой, Банк России только начал обсуждать эту тему, и для того, чтобы понять, как именно можно создать унифицированный QR-код, потребуется около трех месяцев.