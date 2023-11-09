Банк России анонсировал создание единого платежного QR-кода

Банк России назвал задачей этого года введение унифицированного QR-кода для оплаты покупок из-за опасений, что клиентов банка могут вводить в заблуждение. Сейчас такой способ оплаты предлагает не только Система быстрых платежей от ЦБ, но и «Сбербанк», пишет РБК.

«Тема унифицированного «кьюара» — не только для цифрового рубля, но и вообще для безнала — она встает у нас как задача этого года», — заявила 9 ноября в кулуарах форума «Финополис» Ольга Скоробогатова, первый заместитель председателя Центробанка.

Она пояснила, что у россиян должна быть возможность заранее в мобильном приложении банка выбрать счет, с которого будут списываться деньги при оплате по QR-коду. При этом сам код хотят сделать единым.