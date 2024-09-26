Прощание с актером Романом Мадяновым пройдет в подмосковных Бронницах

Церемония прощания и похороны заслуженного артиста России Романа Мадянова пройдут 27 сентября в Подмосковье. Об этом со ссылкой на представителя артиста 26 сентября сообщает РИА Новости.
Прощание состоится в пятницу в полдень в городе Бронницы. Актера отпоют в храме Архангела Михаила. После церемонии Мадянова похоронят на кладбище в селе Малахово, расположенном неподалеку, сообщил телеканал «Звезда».
Мадянов скончался в Москве на 63-м году жизни. Первой об этом 25 сентября сообщила актриса и телеведущая Екатерина Стриженова. В последнее время артист боролся с онкологией.
Роман Мадянов родился 22 июля 1962 года в Подмосковье. Закончил Государственный институт театрального искусства им. А. В. Луначарского (ныне — ГИТИС) в 1984 году, после чего работал в Московском театре имени Владимира Маяковского. В кино актер дебютировал в 1972 году в небольшом эпизоде фильма «Перевод с английского» и с тех пор успел сыграть множество запоминающихся ролей в фильмах и сериалах.