Прощание с актером Романом Мадяновым пройдет в подмосковных Бронницах

Церемония прощания и похороны заслуженного артиста России Романа Мадянова пройдут 27 сентября в Подмосковье. Об этом со ссылкой на представителя артиста 26 сентября сообщает РИА Новости.



Прощание состоится в пятницу в полдень в городе Бронницы. Актера отпоют в храме Архангела Михаила. После церемонии Мадянова похоронят на кладбище в селе Малахово, расположенном неподалеку, сообщил телеканал «Звезда».

Мадянов скончался в Москве на 63-м году жизни. Первой об этом 25 сентября сообщила актриса и телеведущая Екатерина Стриженова. В последнее время артист боролся с онкологией.