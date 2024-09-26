СК: экс-председатель комитета по труду и его супруга подозреваются в мошенничестве

Следственный комитет сообщил, что расследует уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц в крупном размере). Фигурантами дела являются Дмитрий и Татьяна Чернейко.



Источник: ГСУ СК России

По версии следствия, в ноябре 2019 года председатель петербургского комитета по труду и его супруга во время проведения ярмарки вакансий «Труд и занятость» дали указание заключить договоры с подконтрольными коммерческими организациями.

По данным СК, в результате этого по договору на сумму 473 тысячи рублей были оказаны услуги не в полном объеме. 300 тысяч рублей были переведены на счет Дмитрия Чернейко. На видео, которое показали в СК, экс-чиновник говорит, что не согласен с обвинением и не понимает его смысл.

Чернейко и его супруга были задержаны накануне, подтвердили в СК. В служебном кабинете и в квартире провели обыски.

Ранее «Фонтанка» сообщала, что для проведения ярмарки привлекали АНО «Агентство по развитию человеческого капитала СЗФО» и ООО «Реверанс».

Напомним, Чернейко возглавлял комитет по труду с 2012 года. 25 сентября он написал заявление об отставке, заявив, что намерен отдыхать, так как достиг 65-летнего возраста.

