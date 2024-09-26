Экс-председателя комитета по труду допросили по уголовному делу о хищении денег на ярмарке вакансий

Следственный комитет расследует уголовное дело из-за мошенничества при организации ярмарки вакансий в 2019 году . Именно в рамках него допросили уже бывшего председателя комитета по труду Дмитрия Чернейко, рассказали собеседники «Фонтанки».



По нашем данным, Центр занятости населения в 2019 году заключил контракт с «Эф-Интернешнл» на организацию ярмарки «Труд и занятость». В свою очередь эта компания передала подряд АНО «Агентство по развитию человеческого капитала СЗФО» на один миллион рублей. Эта организация подключила ООО «Реверанс», отдав работы на сумму 473 тысячи рублей. В декабре 2019 года сотрудники этих компаний вступили в сговор, считает следствие, похитив 300 тысяч рублей.