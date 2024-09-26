Экс-председателя комитета по труду допросили по уголовному делу о хищении денег на ярмарке вакансий

Следственный комитет расследует уголовное дело из-за мошенничества при организации ярмарки вакансий в
По нашем данным, Центр занятости населения в
В СК оценили это как мошенничество, то есть хищение чужого имущества. Доследственную проверку начали ещё летом
Статус Чернейко в рамках этого дела неизвестен.
Автономная некоммерческая организация «Агентство по развитию человеческого капитала в Северо-Западном федеральном округе» создана при поддержке комитетов по труду и занятости населения Санкт-Петербурга и Ленинградской области. АНО возглавляет Ирина Голубцова.
Компания «Реверанс» на данный момент ликвидирована.
Напомним, Чернейко возглавлял комитет по труду с