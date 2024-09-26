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    Экс-председателя комитета по труду допросили по уголовному делу о хищении денег на ярмарке вакансий

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    Следственный комитет расследует уголовное дело из-за мошенничества при организации ярмарки вакансий в 2019 году. Именно в рамках него допросили уже бывшего председателя комитета по труду Дмитрия Чернейко, рассказали собеседники «Фонтанки».

    По нашем данным, Центр занятости населения в 2019 году заключил контракт с «Эф-Интернешнл» на организацию ярмарки «Труд и занятость». В свою очередь эта компания передала подряд АНО «Агентство по развитию человеческого капитала СЗФО» на один миллион рублей. Эта организация подключила ООО «Реверанс», отдав работы на сумму 473 тысячи рублей. В декабре 2019 года сотрудники этих компаний вступили в сговор, считает следствие, похитив 300 тысяч рублей.

    В СК оценили это как мошенничество, то есть хищение чужого имущества. Доследственную проверку начали ещё летом 2024 года в следственном отделе по Адмиралтейскому району ГСУ СК РФ по г. Санкт-Петербургу.

    Статус Чернейко в рамках этого дела неизвестен.

    Автономная некоммерческая организация «Агентство по развитию человеческого капитала в Северо-Западном федеральном округе» создана при поддержке комитетов по труду и занятости населения Санкт-Петербурга и Ленинградской области. АНО возглавляет Ирина Голубцова.

    Компания «Реверанс» на данный момент ликвидирована.

    Напомним, Чернейко возглавлял комитет по труду с 2012 года. 25 сентября он написал заявление об отставке, заявив, что намерен отдыхать, так как достиг 65-летнего возраста.

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