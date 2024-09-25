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    Простили «голую вечеринку»? Киркорова и Анну Асти все же покажут в фильме «Иван Васильевич меняет все!»

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    В фильм «Иван Васильевич меняет все!» вернули Филиппа Киркорова и Анну Асти, сообщили в пресс-службе телеканала ТНТ 25 сентября.

    Напомним, что перед премьерой новогодней картины Филиппа Киркорова вырезали с постера картины и заменили на увеличенного Павла Волю, а на певицу Аней Асти «надели» большие солнцезащитные очки. Накануне премьеры гендиректор ТНТ Тина Канделаки рассказала, что картину переделают. «Мы переснимаем ряд сцен в фильме, чтобы сделать его интереснее, острее, провокативнее, ну и, конечно же, победить в конкурентную ночь», – заявила тогда она.

    Культурная «отмена» с российскими селебрити началась после «голой вечеринки» Анастасии Ивлеевой. В итоговой версии фильма Киркорова заменили Никитой Кологривым, а Анну Асти — Клавой Кокой. Киркоров также не появился в финале шоу «Маски» и на «Голубом огоньке».

    В пресс-службе ТНТ сообщили, что 26 сентября в 20:00 покажут первоначальную версию фильма, где Филипп Киркоров появится в образе императора Петра I, а Анна Асти – в образе Барби.

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