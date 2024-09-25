Проводили летний дождь. Над Петербургом — золотой закат

Кого-то золотой Петербург проводил с работы домой, кого-то встретил прямо в аэропорту. На Невском проспекте яркое пятно солнца пробивается через тучи и подсвечивает еще мокрый после дождя асфальт.

25 сентября в городе отметилось очередным температурным рекордом. Синоптик Александр Колесов сообщил, что днем столбики термометров поднялись до 23,7 градуса тепла, установив новую планку в истории метеорологических наблюдений. Предыдущие температурные вершины фиксировали 23 сентября 2020 года, когда воздух прогрелся до 25,3 градуса, и 29 сентября 2023 года — до +23,3 градуса.

