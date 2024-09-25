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    Spiegel: операция по подрыву «Северных потоков» стоила 300 тыс. долларов. Ее спонсировали частные лица

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    Операция по подрыву «Северных потоков», проведенная два года назад, финансировалась частными лицами и стоила около 300 тысяч долларов. Об 25 сентября сообщило немецкое издание Der Spiegel.

    Подрывы газопроводов осуществляли несколько человек. По информации издания, большинство из них были гражданскими лицами, а организатором выступил бывший сотрудник спецслужб Украины Роман Червинский.

    Червинского The Washington Post и Der Spiegel ранее называли координатором подрыва обоих газопроводов. По информации СМИ, он руководил группой из шести человек, которая под вымышленными именами арендовала парусник и использовала снаряжение для дайвинга, чтобы установить взрывные устройства под водой.

    В сентябре 2022 года газопроводы «Северный поток-1» и «Северный поток-2» были подорваны неустановленными лицами на глубине 80 метров ниже уровня Балтийского моря. Генпрокуратура РФ квалифицировали это как теракты. Глава ведомства Игорь Краснов подчеркивал, что ни Германия, ни Дания, ни Швеция фактически не проводили расследований произошедшего, хотя обязаны установить виновных.

    После подрыва работа обоих газопроводов приостановлена.

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