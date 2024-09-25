Spiegel: операция по подрыву «Северных потоков» стоила 300 тыс. долларов. Ее спонсировали частные лица

Операция по подрыву «Северных потоков», проведенная два года назад, финансировалась частными лицами и стоила около 300 тысяч долларов. Об 25 сентября сообщило немецкое издание Der Spiegel.



Подрывы газопроводов осуществляли несколько человек. По информации издания, большинство из них были гражданскими лицами, а организатором выступил бывший сотрудник спецслужб Украины Роман Червинский.



Червинского The Washington Post и Der Spiegel ранее называли координатором подрыва обоих газопроводов. По информации СМИ, он руководил группой из шести человек, которая под вымышленными именами арендовала парусник и использовала снаряжение для дайвинга, чтобы установить взрывные устройства под водой.

