    Сейчас

    +24˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +24˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 22

    4 м/с, южн

    755мм

    50%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd92.86eur103.41

    Интернет-банк и приложение Ситибанка прекращают свою работу

    1973
    3 комментария

    Интернет-банк Citibank Online и мобильное приложение Citi Mobile перестанут работать с 23 ноября 2024 года. Об этом в среду, 25 сентября, сообщается на сайте Ситибанка.

    Пользователи Ситибанка не смогут осуществлять какие-либо операции в интернет-банке и приложении с 23 ноября этого года. В связи с этим на сайте рекомендуют провести все банковские и финансовые операции до даты прекращения работы платформ. По вопросам, связанным с банковским обслуживанием, советуют обращаться в CitiPhone.

    Ранее Ситибанк делал объявление о крупных изменениях в своих тарифах: отмена комиссии за обслуживание банковских карт, отключение всех дебетовых карт, а также отмена работы системы быстрых платежей для всех клиентов банка с 25 сентября этого года. В марте 2022 года Citigroup заявляла, что продолжит сокращать операции в России.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

    По теме

    CitibankСитибанкInternet-банкПриложение
    ЛАЙК2
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ4

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close