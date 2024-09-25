Интернет-банк и приложение Ситибанка прекращают свою работу

Интернет-банк Citibank Online и мобильное приложение Citi Mobile перестанут работать с 23 ноября 2024 года. Об этом в среду, 25 сентября, сообщается на сайте Ситибанка.



Пользователи Ситибанка не смогут осуществлять какие-либо операции в интернет-банке и приложении с 23 ноября этого года. В связи с этим на сайте рекомендуют провести все банковские и финансовые операции до даты прекращения работы платформ. По вопросам, связанным с банковским обслуживанием, советуют обращаться в CitiPhone.



Ранее Ситибанк делал объявление о крупных изменениях в своих тарифах: отмена комиссии за обслуживание банковских карт, отключение всех дебетовых карт, а также отмена работы системы быстрых платежей для всех клиентов банка с 25 сентября этого года. В марте 2022 года Citigroup заявляла, что продолжит сокращать операции в России.

