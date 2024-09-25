В Петербурге прописывают единый подход к инвентаризации бомбоубежищ

Смольный подготовил проект постановления об инвентаризации бомбоубежищ в 2024 году, он должен обеспечить единый подход властей к этой работе. Документ 25 сентября представлен для прохождения антикоррупционной экспертизы.



«Проект разработан в целях обеспечения едиными организационными подходами при проведении инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны на территории Санкт-Петербурга в 2024 году», — говорится в пояснительной записке.



Постановлением планируется утвердить положение о городской комиссии по инвентаризации сооружений гражданской обороны. Кроме того, районные администрации должны создать соответствующие подкомиссии.



Предполагается, что комиссию возглавит вице-губернатор, курирующий вопросы гражданской обороны. В Петербурге это Валерий Москаленко.



«Фонтанка» рассказывала, как в Петербурге за последние два года различные органы власти и учреждения заключили десятки контрактов на ремонт бомбоубежищ.

