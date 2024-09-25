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Город В Петербурге прописывают единый подход к инвентаризации бомбоубежищ

В Петербурге прописывают единый подход к инвентаризации бомбоубежищ

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7 комментариев

Смольный подготовил проект постановления об инвентаризации бомбоубежищ в 2024 году, он должен обеспечить единый подход властей к этой работе. Документ 25 сентября представлен для прохождения антикоррупционной экспертизы.

«Проект разработан в целях обеспечения едиными организационными подходами при проведении инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны на территории Санкт-Петербурга в 2024 году», — говорится в пояснительной записке.

Постановлением планируется утвердить положение о городской комиссии по инвентаризации сооружений гражданской обороны. Кроме того, районные администрации должны создать соответствующие подкомиссии.

Предполагается, что комиссию возглавит вице-губернатор, курирующий вопросы гражданской обороны. В Петербурге это Валерий Москаленко.

«Фонтанка» рассказывала, как в Петербурге за последние два года различные органы власти и учреждения заключили десятки контрактов на ремонт бомбоубежищ.

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Комментарии
7
почти бросил..)
1 час
Что-то, какую-то неправильную реальность нам предлагают те, которые сами себя назначают..)
prosto korsak
1 час
"Инвентаризация бомбоубежищ" - это какой пункт плана, по которому всё идёт?
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