Запрет на усыновление. Граждане каких стран не смогут стать опекунами детей из России из-за разрешения на смену пола

Депутат Ирина Яровая заявила, что для законопроекта о запрете усыновления российских детей иностранцами из государств, где разрешена смена пола, следует предусмотреть соответствующий реестр. Такой документ, по мнению вице-спикера Госдумы, необходим ко второму чтению проекта. Об этом в среду, 25 сентября, сообщает «Парламентская газета».

Как объясняет Яровая, формирование перечня государств, где разрешена смена пола, нужно будет поручить Генпрокуратуре, Минюсту и МИД. А пока что «Фонтанка» решила самостоятельно разобраться, граждане каких стран смогут стать потенциальными родителями российских детей, а у каких иностранцев не будет такой возможности.

В пояснительной записке к законопроекту сказано: «Вводя запрет на усыновление иностранными гражданами из вышеуказанных государств, мы, по сути, вводим запрет на усыновление детей гражданами стран НАТО, поскольку подавляющее их большинство разрешают смену пола на законодательном уровне». Самую большую опасность авторы инициативы видят в том, что опекун при возвращении с ребенком из РФ на родину может сменить пол не только себе, но и ему.

Согласно последним данным, опубликованным в открытых источниках, всего в 93 странах мира запрещена процедура смены пола — как медицинская, так и документальная. Из стран Ближнего Востока это Ирак, Саудовская Аравия, Йемен, ОАЭ, Кувейт. Среди азиатских стран также Афганистан, Северная Корея и Филиппины.

В Европе смена пола запрещена всего лишь в шести государствах, включая Россию. Это Албания, Болгария, Венгрия, Сан-Марино, Ватикан. В Африке такая процедура недопустима в 40 странах, среди которых Алжир, Нигер и Гамбия. Помимо них, смена пола запрещена на Ямайке, Фиджи, в Венесуэле, Парагвае и других. Несмотря на это, смену пола можно осуществить документально в 34 государствах, а именно в Южной Корее, Кипре, Мексике, Мозамбике, Новой Зеландии, Эквадоре и в других. Ещё в 33 странах для оформления документов о смене пола прежде требуется хирургическое вмешательство. Среди таких стран: Казахстан, Иран, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Азербайджан, Турция и другие государства, в том числе соседствующие с Россией.

Законной смена пола считается также в Узбекистане, Белоруссии, Германии, Сербии и ещё в 18 странах. Тем не менее для проведения этой процедуры требуется медицинская диагностика. В серой зоне остаются 15 регионов: Бахрейн, Малайзия, Палестина, Лихтенштейн, Монако, Антигуа и Барбуда, Кот-д'Ивуар, Кения, Лесото, Уганда, Замбия, Самоа, Антарктида. В этом списке также находятся Австралия и США, в которых возможность сменить пол зависит от штата, в котором живет человек. В то же время зампред Госдумы Анна Кузнецова заявила, что в настоящее время усыновлять или стать опекунами детей из России могут граждане 57 стран. При этом иностранцам еще 35 стран, в которых разрешены однополые союзы, доступна эта процедура, но они должны состоять в традиционных отношениях. Кузнецова также рассказала, что в 2018–2019 годах иностранцами было усыновлено 529 детей, в 2020–2022 годах — 164, в 2023 году — 6, а в 2024 году «этот процесс остановлен полностью».

Напомним, в среду, 25 сентября, Госдума во время пленарного заседания приняла в первом чтении законопроект о запрете усыновления российских детей гражданами стран, где разрешена смена пола. Проект был предложен представителями партий ЛДПР, «Новые люди», КПРФ и «Справедливая Россия — За правду». Вячеслав Володин посчитал проект логичным продолжением деятельности по защите детей и традиционных ценностей. «Крайне важно исключить возможные опасности в виде смены пола, с которыми могут столкнуться усыновлённые дети в этих странах», — отметил спикер нижней палаты.

В списке стран, которым будет запрещено усыновлять детей из России, оказались Австралия, Австрия, Аргентина, Бельгия, Британия, Германия, Дания, Исландия, Испания, Италия, Канада, Норвегия, Финляндия, Швейцария, Эстония и другие государства.