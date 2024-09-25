«Процесс остановлен полностью»: в 2024 году иностранцы не усыновили ни одного ребенка из России

Ни один ребенок из России не был усыновлен гражданами иностранных государств в текущем году. Об этом 25 сентября сообщила вице-спикер Госдумы и глава партийной комиссии по поддержке семьи Анна Кузнецова.

В ходе пленарного заседания Кузнецова отметила, что количество усыновляемых иностранцами российских детей постепенно снижалось год от года, а всего за семь лет граждане иностранных государств усыновили 699 детей из России.

По словам главы думской комиссии, в 2018–2019 годах иностранцами было усыновлено 529 детей, в 2020–2022 годах — 164, в 2023 году — 6, а в 2024 году «этот процесс остановлен полностью». Также Кузнецова отметила, что с 2023 года в России были закрыты все представительства иностранных органов НКО в сфере усыновления.