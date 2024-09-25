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Власть Общество «Зачем огород городить?» Глава СПЧ Фадеев прокомментировал проект запрета пропаганды чайлдфри

«Зачем огород городить?» Глава СПЧ Фадеев прокомментировал проект запрета пропаганды чайлдфри

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8 комментариев

Председатель Совета по правам человека Валерий Фадеев не уверен, что запрет пропаганды чайлдфри нужно закреплять законодательно. Его слова 25 сентября цитирует пресс-служба СПЧ.

Фадеев сомневается в том, что в России действительно сильно влияние движения чайлдфри.

«Сами идеи, конечно, вредны. Я не уверен, насколько они сильны в России. Если слабы, то зачем огород городить? Если они сильны — это требует доказательств со стороны депутатов», — отметил глава СПЧ.

Он предложил тщательно изучить данный вопрос.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко 25 сентября подписала законопроект о запрете пропаганды чайлдфри, сообщили в СФ. Ранее она выступила соавтором соответствующей инициативы и озвучила ее во время Евразийского женского форума.

Ранее правительство РФ поддержало проект закона, согласно которому будет запрещено распространение информации, пропагандирующей чайлдфри. Спикер Госдумы Вячеслав Володин уточнил, что для юридических лиц штраф за пропаганду может составить до 400 тысяч рублей для физических лиц и до 5 миллионов для юрлиц. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя этот законопроект, посоветовал не допускать «расплывчатости формулировок».

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Комментарии
8
Рострелли
1 час
Вроде проблески сознания появились, или показалось.
FedorGr
1 час
Прими во власть парочку тройку ветеранов и всё станет по нормам. будут рожать непрерывно.
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