«Зачем огород городить?» Глава СПЧ Фадеев прокомментировал проект запрета пропаганды чайлдфри

Председатель Совета по правам человека Валерий Фадеев не уверен, что запрет пропаганды чайлдфри нужно закреплять законодательно. Его слова 25 сентября цитирует пресс-служба СПЧ .

Фадеев сомневается в том, что в России действительно сильно влияние движения чайлдфри.

«Сами идеи, конечно, вредны. Я не уверен, насколько они сильны в России. Если слабы, то зачем огород городить? Если они сильны — это требует доказательств со стороны депутатов», — отметил глава СПЧ.

