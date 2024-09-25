Структура Минздрава намерена судиться с ФАС из-за поставок лекарства

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан, который закупает препараты, намерен судиться с ФАС, сообщает 25 сентября РБК . В сентябре в Арбитражный суд Москвы были поданы три иска. Согласно материалам дела, центр пытается оспорить решения антимонопольной службы об отказе согласовать заключения госконтрактов.

Издание пишет, что речь идет об аукционах на поставку препарата ивакафтор+тезакафтор+элексакафтор и ивакафтор. Лекарство необходимо для лечения муковисцидоза. В России на сегодняшний день зарегистрирован один препарат с таким наименованием — «Трикафта» американского производства. Его дистрибуцией в России занимается структура французской фармкомпании Sanofi. ФАС не согласовала Центру заключение контракта на это лекарство с этой структурой.

Согласно решениям ФАС, летом Центр проводил четыре аукциона на поставку препарата: общий объем поставок — 7,8 тыс. упаковок на 11,2 млрд рублей. Однако ФАС согласовала лишь одну — на 2,2 тыс. упаковок за 3,1 млрд рублей. В ведомстве, объясняя решение, отметили, что на рынке появился препарат «Трилекса» — российский аналог иностранного лекарства. Кроме того, структура Минздрава завысила объемы поставок препарата.

Медицинская исследовательская компания (МИК) обратилась в ФАС с заявлением поставить лекарство «Трилекса», которое будет стоить на 43,7% дешевле оригинала. По данным ФАС, «Трилекса» еще не зарегистрирована в России, но этот процесс должен завершиться в октябре текущего года.

ФАС обратилась в фонд поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями «Круг добра» с вопросом о нужде в препарате. Антимонопольная служба сделала вывод, что лекарства, которое есть в наличии, хватит до конца года. В «Круге добра» рассказали изданию, что отмененные ФАС аукционы предполагали поставки на следующий год.

