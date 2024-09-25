В Госдуме решили штрафовать за выгул питомцев без поводка и намордника

Россиян собираются штрафовать за нарушение правил содержания домашних животных, в том числе за выгул питомцев без поводка и намордника. Такой законопроект от Мособлдумы приняла Госдума в первом чтении. Об этом 25 сентября сообщают «Ведомости».



На пленарном заседании Госдума приняла законопроект, который вводит штрафы за нарушение правил содержания домашних животных. В КоАП предлагают ввести новую статью 8.50.



По новым правилам граждане будут обязаны выплачивать штраф за несоблюдение норм содержания домашних животных в размере от 500 до 1500 рублей. Если нарушение будет повторным — до 3000 рублей. Что касается индивидуальных предпринимателей, им придется заплатить штраф от 3000 до 5000 рублей, а в случае повторного нарушения — 10 000 рублей.



Согласно статье 13 закона об ответственном обращении с животными, к требованиям по содержанию питомцев относятся в том числе прогулки с собаками в намордниках и на поводках, уборка за животным в общественных местах, а также запрет на выгул собак вне специально отведенных зон. Кроме того, в законе подчеркивается, что не допускается использование домашних животных в коммерческих целях.



Законопроект от Мособлдумы предполагает, что нарушения норм содержания питомцев будут рассматриваться региональными органами исполнительной власти, которые занимаются контролем в сфере обращения с животными. Такая поправка дополнит статью 23.94 КоАП.



При этом, как отмечает адвокат Мария Шабалина из адвокатской палаты Москвы, нет уверенности в том, что передача дел местным властям приведет к каким-либо положительным результатам, так как контроль за обращением с животными уже осуществляется множеством различных государственных органов. Среди них: региональное министерство природных ресурсов, минсельхоз и местные ветеринарные службы.



Ранее правительство РФ направило отрицательный отзыв на законопроект, выдвинутый ЗакСом Петербурга. Депутаты предлагали штрафовать за выгул собак потенциально опасных пород без намордника и поводка.



Весной 2023 года Госдума приняла закон, вводящий штрафы для нерадивых и безответственных владельцев домашних животных. Отдельный пункт — наказание за то, что собака кого-то покусала: для граждан вводится штраф до 30 000 рублей, для должностных лиц — до 100 000 рублей, для юридических лиц — до 200 000 рублей.

