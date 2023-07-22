Правительство сочло избыточной идею петербургского парламента штрафовать за выгул опасных собак без намордника

Правительство РФ направило отрицательный отзыв на законопроект, выдвинутый Заксобранием Петербурга. Депутаты предлагали штрафовать за выгул собак потенциально опасных пород без намордника и поводка.
Инициатива была внесена в Госдуму 22 июля. В документе содержится и ответ кабмина.
В правительстве напомнили, что в этом году уже были приняты поправки в КоАП, в соответствии с которыми установлена административная ответственность за нарушение требований законодательства в области обращения с животными, если это повлекло причинение вреда жизни или здоровью граждан либо имуществу и не имеет признаков уголовно наказуемого деяния.
«Указанная норма Кодекса распространяется в том числе на выгул потенциально опасных собак без поводка и намордника, в связи с чем предлагаемые изменения представляются избыточными. На основании изложенного Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект», – сказано в отзыве.
«Фонтанка» писала, что петербургские законодатели предлагали наказывать за выгул потенциально опасных собак без поводка и намордника: физические лица будут штрафоваться на сумму от 1 500 до 3 000 рублей, должностные лица — на сумму от 5 до 15 тысяч рублей, штраф для юрлица составит от 15 до 30 тысяч рублей.
Тогда отмечалось, что федеральное законодательство запрещает выгуливать таких собак без намордника и поводка, но за это не предусматривается наказания.
23 мая Госдума приняла закон, вводящий штрафы для нерадивых и безответственных владельцев домашних животных. Отдельный пункт – наказание за то, что собака кого-то покусала: для граждан вводится штраф до 30 тысяч рублей, для должностных лиц — до 100 тысяч рублей, для юридических лиц — до 200 тысяч рублей. Владимир Путин подписал закон 13 июля.