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    Правительство сочло избыточной идею петербургского парламента штрафовать за выгул опасных собак без намордника

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    Правительство РФ направило отрицательный отзыв на законопроект, выдвинутый Заксобранием Петербурга. Депутаты предлагали штрафовать за выгул собак потенциально опасных пород без намордника и поводка.

    Инициатива была внесена в Госдуму 22 июля. В документе содержится и ответ кабмина.

    В правительстве напомнили, что в этом году уже были приняты поправки в КоАП, в соответствии с которыми установлена административная ответственность за нарушение требований законодательства в области обращения с животными, если это повлекло причинение вреда жизни или здоровью граждан либо имуществу и не имеет признаков уголовно наказуемого деяния.

    «Указанная норма Кодекса распространяется в том числе на выгул потенциально опасных собак без поводка и намордника, в связи с чем предлагаемые изменения представляются избыточными. На основании изложенного Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект», – сказано в отзыве.

    «Фонтанка» писала, что петербургские законодатели предлагали наказывать за выгул потенциально опасных собак без поводка и намордника: физические лица будут штрафоваться на сумму от 1 500 до 3 000 рублей, должностные лица — на сумму от 5 до 15 тысяч рублей, штраф для юрлица составит от 15 до 30 тысяч рублей.

    Тогда отмечалось, что федеральное законодательство запрещает выгуливать таких собак без намордника и поводка, но за это не предусматривается наказания.

    23 мая Госдума приняла закон, вводящий штрафы для нерадивых и безответственных владельцев домашних животных. Отдельный пункт – наказание за то, что собака кого-то покусала: для граждан вводится штраф до 30 тысяч рублей, для должностных лиц — до 100 тысяч рублей, для юридических лиц — до 200 тысяч рублей. Владимир Путин подписал закон 13 июля.

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    правду не задушишь не убьёшь!22 Июл 2023 в 22:28
    собакам гадить дома!
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