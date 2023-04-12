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    ЗакС Петербурга предложит Госдуме штрафовать за выгул опасных собак без намордника

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    Заксобрание Петербурга внесет на рассмотрение Госдумы законопроект, который предлагает штрафовать за выгул собак потенциально опасных пород без намордника. Соответствующий проект федеральной инициативы депутаты одобрили на заседании 12 апреля во втором чтении.

    Инициатива регламентирует, что за выгул таких собак без намордника физические лица будут штрафоваться на сумму от 1 500 до 3 000 рублей, должностные лица — на сумму от 5 до 15 тысяч рублей, штраф для юрлица составит от 15 до 30 тысяч рублей.

    Список собак потенциально опасных пород сейчас составляет 12 позиций, также засчитываются и их метисы. Документ утверждает правительство России.

    Несмотря на то, что федеральное законодательство и сейчас запрещает выгуливать таких собак без намордника и поводка, за это не предусматривается наказания.

    Теперь одобренный проект федеральной инициативы будет направлен на рассмотрение в Госдуму.

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