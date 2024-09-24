Губернатор Гладков: получивших ранения при обстреле уже пятеро, пожары потушены

Число пострадавших при обстреле Белгорода выросло до пяти, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он прокомментировал в своем телеграм-канале обстрел города вечером
Глава региона сообщал о том, что дважды за день над Белгородом и Белгородским районом срабатывала система ПВО, она поразила несколько воздушных целей. По результатам массированных атак начались пожары. Ранения получили четыре человека. Позже Гладков написал: «Количество раненых увеличилось
Загоревшиеся жилые дома и хозпостройки в четырех частных домовладениях потушили пожарные расчеты. Работают все службы: МЧС, Росгвардия, бригады скорой помощи. Выявлены повреждения
Как писала «Фонтанка», ракетная опасность в Белгороде была объявлена над всей территорией региона