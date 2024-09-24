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    Губернатор Гладков: получивших ранения при обстреле уже пятеро, пожары потушены

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    Число пострадавших при обстреле Белгорода выросло до пяти, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он прокомментировал в своем телеграм-канале обстрел города вечером 24 сентября.

    Глава региона сообщал о том, что дважды за день над Белгородом и Белгородским районом срабатывала система ПВО, она поразила несколько воздушных целей. По результатам массированных атак начались пожары. Ранения получили четыре человека. Позже Гладков написал: «Количество раненых увеличилось до 5. За помощью обратился мужчина с осколочным ранением ноги. Бригада СМП доставила пострадавшего в городскую больницу №2 Белгорода. После оказания необходимой медицинской помощи он отпущен домой на амбулаторное лечение. Состояние четверых госпитализированных оценивается медиками как средней степени тяжести».

    Загоревшиеся жилые дома и хозпостройки в четырех частных домовладениях потушили пожарные расчеты. Работают все службы: МЧС, Росгвардия, бригады скорой помощи. Выявлены повреждения 37 частных домов, 21 автомобиля, шести надворных построек. Повреждена линия газопровода. «Жителям поврежденных домов предложили переехать на время в пункты временного размещения, но все поехали ночевать к родным и близким, — сообщает губернатор. — Много переживаний за свои дома, особенно переживает многодетная семья — супруги ждут пополнения, а автомобиль, который только недавно приобрели, сгорел. Но главное, что все дети целы и здоровы — остальное восстановится. Сейчас сотрудники Белгорблагоустройства оперативно закрывают тепловой контур поврежденных зданий — ночи уже холодные...» Подомовой обход продолжат утром.

    Как писала «Фонтанка», ракетная опасность в Белгороде была объявлена над всей территорией региона в 19:39. Примерно через несколько минут в Белгороде произошла «серия громких звуков в небе», раздававшихся с различной интенсивностью. В 20:00 Гладков сообщил об отмене ракетной опасности.

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