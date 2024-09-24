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    В Белгороде прозвучала серия взрывов. В одном из районов города начался пожар

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    В Белгороде вечером 24 сентября во время действия сигнала ракетной опасности прозвучали несколько взрывов. Об этом сообщает издание РИА Новости.

    Ракетная опасность была объявлена над всей территорией региона в 19:39 — об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По данным СМИ, примерно через несколько минут в Белгороде произошла «серия громких звуков в небе», раздававшихся с различной интенсивностью.

    Местные телеграм-каналы пишут о пожаре, начавшемся в Юго-Западном микрорайоне города сразу после раздавшихся взрывов, однако причины возгорания не уточняются. По предварительной информации, огонь охватил дом. Еще одно возгорание случилось в районе улицы 8 Марта — туда направились огнеборцы МЧС.

    В 20:00 Гладков сообщил об отмене ракетной опасности. Официальных комментариев о последствиях взрывов пока не поступало ни от местных властей, ни от Министерства обороны.

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    БелгородВзрывыРакетная опасностьГубернатор Вячеслав Гладков
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