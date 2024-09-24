Несколько раненых, более 20 поврежденных домов: губернатор Гладков сообщил о последствиях обстрела Белгорода

Четверо жителей Белгорода получили ранения в результате обстрела города вечером 24 сентября. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

О том, что в столице региона прозвучали взрывы, стало известно около 20 часов во вторник. Ракетная опасность была объявлена над всей территорией региона.

«Сегодня второй раз за день над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито несколько воздушных целей», — сообщил Гладков.