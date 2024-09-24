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    Несколько раненых, более 20 поврежденных домов: губернатор Гладков сообщил о последствиях обстрела Белгорода

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    Четверо жителей Белгорода получили ранения в результате обстрела города вечером 24 сентября. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

    О том, что в столице региона прозвучали взрывы, стало известно около 20 часов во вторник. Ракетная опасность была объявлена над всей территорией региона.

    «Сегодня второй раз за день над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито несколько воздушных целей», — сообщил Гладков.

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    Раненых с различными осколочными ранениями госпитализировали в медицинские учреждения Белгорода. Также, по сведениям губернатора, в результате прямых попаданий снарядов загорелись 4 дома, гараж и надворная постройка. Огнеборцы МЧС тушат очаги возгораний.

    Мэр Белгорода Валентин Демидов выехал на место происшествия. Всего были повреждены 23 частных дома и 5 автомобилей. На месте обстрела разворачивают ситуационный центр для жителей разрушенных и поврежденных домов, для раненых жителей района и их родственников.


    Информация о последствиях обстрела продолжает уточняться.

    Фото: Белгород № 1

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