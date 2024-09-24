Худеющему коту-гиганту Крошику потребовался лоток впечатляющего размера. Фото

Пермскому коту Крошику подыскали лоток гигантского размера, потому что обычный не подходил его масштабам. Снимки во вторник, 24 сентября, опубликовали в телеграм-канале «Мысли реабилитолога VetRehab-DogMas».

1 из 2 Источник: Мысли реабилитолога. VetRehab~DogMas

«Нашли лоток для Крошика, чтобы попа влезла и заходить было не сложно», — сказано в публикации.



Недавно в Перми обнаружили 17-килограммового кота Крошика — из-за большого веса он не мог встать на лапки. В настоящее время ветеринары пытаются помочь ему похудеть. Недавно кот попытался сбежать, но застрял. Известно, что Крошик уже весит 15,4 кг.