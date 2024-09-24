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Общество Худеющему коту-гиганту Крошику потребовался лоток впечатляющего размера. Фото

Худеющему коту-гиганту Крошику потребовался лоток впечатляющего размера. Фото

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3 комментария

Пермскому коту Крошику подыскали лоток гигантского размера, потому что обычный не подходил его масштабам. Снимки во вторник, 24 сентября, опубликовали в телеграм-канале «Мысли реабилитолога VetRehab-DogMas».

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«Нашли лоток для Крошика, чтобы попа влезла и заходить было не сложно», — сказано в публикации.

Недавно в Перми обнаружили 17-килограммового кота Крошика — из-за большого веса он не мог встать на лапки. В настоящее время ветеринары пытаются помочь ему похудеть. Недавно кот попытался сбежать, но застрял. Известно, что Крошик уже весит 15,4 кг.

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Комментарии
3
Entrenador2005
44 минуты
Это очень трогательно, но лучше напишите, бывших хозяев кота уже привлекли к ответственности за жестокое обращение с животными? Иначе эти умилительные картинки вызовут у некоторых желание повторить эксперимент с откормом своего кота и выложить фото для лайков.
KVetka
48 минут
А помните, была история про очень толстого пса. Который тоже уже ходить не мог. Интересно, жив ли он
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