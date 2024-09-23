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    «Сидели бы мы чуть-чуть правее». Студентка чудом выжила в магазине на Васильевском острове, куда влетел автомобиль

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    Молодая девушка чуть не погибла на прошлой неделе на Среднем проспекте Васильевского острова, когда автомобиль влетел в витрину магазина готовой еды. Жуткие кадры запечатлела камера видеонаблюдения. В понедельник, 23 сентября, чудом выжившая студентка РГПУ им. Герцена Алина (имя изменено) рассказала «Фонтанке» подробности произошедшего.

    Фото: Читатель «Фонтанки»
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    Днем перед парами подруги обедали в магазине готовой еды «ЖизньМарт», когда внезапно внезапно услышали резкий. «Потом уже поняла, что это были звук колес и удара об стекло. <...> В этот момент я услышала от одногруппницы: «падай!» Я подумала, что это какая-то ракета в нас прилетела или какой-то взрыв», — поделилась студентка.

    Предоставлено «Фонтанке»

    Сама Алина не пострадала, но ее куртка была в осколках, а у подруги поцарапана вся спина. «Она была в топике, а я в рубашке <...>. Нас реально могло убить или хотя бы задеть, если бы мы сидели чуть-чуть правее. Я чувствовала осколки на спине, но сам удар пришелся правее», — объяснила она.


    Студентка РГПУ добавила, что краем глаза увидела сбитого курьера в крови. По ее словам, это было самое страшное в тот день.

    Я люблю Васильевский остров

    На Среднем проспекте Васильевского острова в прошедший четверг, 19 сентября, во встречный «Вольво ХС90» въехал 38-летний водитель на «Киа Рио». Внедорожник, за рулем которого находился 59-летний мужчин, из-за удара протаранил дорожный знак и витрину магазина готовой еды.

    Под машиной оказался работник службы доставки. Он стоял спиной к дороге у припаркованного у тротуара мопеда. Медики увезли 29-летнего пострадавшего в тяжелом состоянии. На следующий день суд арестовал водителя «Киа Рио» Тулкина Усманова.

    Фото: Читатель «Фонтанки»

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