«Сидели бы мы чуть-чуть правее». Студентка чудом выжила в магазине на Васильевском острове, куда влетел автомобиль

Молодая девушка чуть не погибла на прошлой неделе на Среднем проспекте Васильевского острова, когда автомобиль влетел в витрину магазина готовой еды. Жуткие кадры запечатлела камера видеонаблюдения. В понедельник, 23 сентября, чудом выжившая студентка РГПУ им. Герцена Алина (имя изменено) рассказала «Фонтанке» подробности произошедшего.

Днем перед парами подруги обедали в магазине готовой еды «ЖизньМарт», когда внезапно внезапно услышали резкий. «Потом уже поняла, что это были звук колес и удара об стекло. <...> В этот момент я услышала от одногруппницы: «падай!» Я подумала, что это какая-то ракета в нас прилетела или какой-то взрыв», — поделилась студентка.

Сама Алина не пострадала, но ее куртка была в осколках, а у подруги поцарапана вся спина. «Она была в топике, а я в рубашке <...>. Нас реально могло убить или хотя бы задеть, если бы мы сидели чуть-чуть правее. Я чувствовала осколки на спине, но сам удар пришелся правее», — объяснила она.



Студентка РГПУ добавила, что краем глаза увидела сбитого курьера в крови. По ее словам, это было самое страшное в тот день.