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Общество Боевые действия В Курской области получили более 770 заявлений о пропавших без вести

В Курской области получили более 770 заявлений о пропавших без вести

14 комментариев

С начала августа в органы внутренних дел поступило более 770 заявлений от людей, которые утратили связь с родными и близкими, проживающими на территории Курской области, сообщает 23 сентября глава региона Алексей Смирнов. Также есть и коллективные обращения от организаций, которые ищут своих работников.

Смирнов рассказал, что в результате освобождения нескольких населенных пунктов Кореневского района удалось найти 268 человек: 118 из них были в списке разыскиваемых. Губернатор отметил: также за этот период полицейские смогли найти 101 разыскиваемого.

По словам главы региона, порой поиски усложняются тем, что местные жители, покинув территорию, не уведомляют об этом местные администрации. Он попросил всех зарегистрироваться и оперативно подать заявление на восстановление паспорта и других документов.

Алексей Смирнов сообщил, что граждане, разыскивающие своих близких, могут обратиться в ближайший отдел полиции (независимо от города). Помочь готов и Российский Красный Крест: обратиться в организацию можно по номеру 8-800-250-56-29.

Напомним, ранее СМИ писали о том, что жители Суджанского района Курской области попросили Владимира Зеленского и Владимира Путина открыть гуманитарный коридор для вывоза мирных граждан. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремль не получал таких обращений.

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Комментарии
14
VKuser174198221
2 часа
А Верховный Главнокомандующий знает об этом?
NSE
2 часа
Какое позорище в стране!
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