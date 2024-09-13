«Ъ»: Жители Суджи попросили открыть гуманитарный коридор для вывоза мирных граждан

По данным издания, обращение подписали 88 местных жителей — это члены семей тех, кто остался на занятой Украиной территории. Люди приложили список с именами своих родственников, которые находятся на подконтрольной ВСУ территории: в него вошли 186 человек, в том числе семеро детей. О судьбе многих ничего не известно.

Также авторы обращения сослались на данные организации «Лиза Алерт», которая разыскивает 698 человек, предположительно находящихся на территории, занятой ВСУ. В письме говорится, что, скорее всего, число разыскиваемых куда больше: как правило, это пожилые люди, которые не смогли своевременно эвакуироваться.

Обращение направлено не только президентам России и Украины, но и уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой, украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинецу и Международному комитету Красного Креста. В МККК заявили, что сразу же обратились к Москве и Киеву с официальным запросом об организации переговоров на тему гуманитарного коридора в Курской области, а также «о другой помощи», но ответа не получили.

Один из авторов письма, священник Сергий Телевинов, рассказал «Ъ», что у него в Судже остались пожилые родители и сестра, с которыми он не может связаться с 6 августа. Татьяна, тоже подписавшая письмо, сообщила журналистам, что выехала из города вместе с супругом и бабушкой днем 6 августа. Спустя несколько дней ее муж поехал в Суджу с соседом, у которого там осталась мать, но назад они не вернулись.