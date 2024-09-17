Песков: Кремль не получал просьб открыть гуманитарный коридор в Курской области

В Кремле не получали от жителей Суджанского района Курской области обращений с просьбой открыть гуманитарный коридор. Об этом на брифинге
«Я, честно говоря, первый раз об этом слышу. Мы не видели, к сожалению, и ничего не получали на этот счет», — цитирует издание слова Дмитрия Пескова.
Напомним, недавно СМИ сообщали, что жители Суджанского района Курской области направили письмо Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому, в котором просят скорее открыть гуманитарный коридор для «вывоза мирного населения». Обращение подписали
Также письмо было направлено уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой, украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинецу и Международному комитету Красного Креста. В МККК сообщали, что сразу же обратились к Москве и Киеву с официальным запросом по теме гуманитарного коридора в Курской области, но ответа не последовало.