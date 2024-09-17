Песков: Кремль не получал просьб открыть гуманитарный коридор в Курской области

В Кремле не получали от жителей Суджанского района Курской области обращений с просьбой открыть гуманитарный коридор. Об этом на брифинге 17 сентября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.



«Я, честно говоря, первый раз об этом слышу. Мы не видели, к сожалению, и ничего не получали на этот счет», — цитирует издание слова Дмитрия Пескова.