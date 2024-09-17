    Сейчас

    +25˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +25˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 25

    1 м/с, ю-з

    773мм

    46%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd91.14eur101.28

    Боевые действия

    Песков: Кремль не получал просьб открыть гуманитарный коридор в Курской области

    2102
    8 комментариев

    В Кремле не получали от жителей Суджанского района Курской области обращений с просьбой открыть гуманитарный коридор. Об этом на брифинге 17 сентября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

    «Я, честно говоря, первый раз об этом слышу. Мы не видели, к сожалению, и ничего не получали на этот счет», — цитирует издание слова Дмитрия Пескова.

    Напомним, недавно СМИ сообщали, что жители Суджанского района Курской области направили письмо Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому, в котором просят скорее открыть гуманитарный коридор для «вывоза мирного населения». Обращение подписали 88 мирных жителей — это члены семей тех, кто остался на занятой ВСУ территории.

    Также письмо было направлено уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой, украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинецу и Международному комитету Красного Креста. В МККК сообщали, что сразу же обратились к Москве и Киеву с официальным запросом по теме гуманитарного коридора в Курской области, но ответа не последовало.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Комментарии 8

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    8
    close