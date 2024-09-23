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Происшествия На Кубани сняли все ограничения на въезд в Тихорецк после атаки дронов ВСУ

На Кубани сняли все ограничения на въезд в Тихорецк после атаки дронов ВСУ

1 431
1 комментарий

В Тихорецком районе Краснодарского края сняли все ограничения на въезд в Тихорецк, сообщил 23 сентября глава региона Вениамин Кондратьев. Сотрудники МЧС ликвидировали все возгорания.

«Сегодня все школы и детские сады в городе будут работать в обычном режиме», — добавил Кондратьев.

Школа № 8 в станице Новорождественской временно перешла на дистанционный формат, закрыт детский сад в поселке Каменный, сообщил губернатор.

Днем 21 сентября в Тихорецком районе Краснодарского края были эвакуированы 1,2 тысячи человек из-за пожара, возникшего после падения обломков дрона ВСУ. Атака со стороны Украины произошла ночью. Два беспилотника, долетевшие до Тихорецкого района, удалось подавить силами ПВО и РЭБ, но обломки, упавшие на землю, спровоцировали пожар, перешедший на взрывоопасные предметы. Как сообщал Кондратьев, началась детонация.

Жителей ближайшего поселка экстренно эвакуировали. Большинство остановились у родственников и друзей, другие — в пунктах временного размещения.

В тот же день в Тихорецком районе ввели локальный режим ЧС.

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Комментарии
1
гастарбайтер
3 часа
Так и не написали что же там горело... Аэродром, вроде, в другой стороне... Похоже, эшелоны на жд станции?
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