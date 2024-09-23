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    Минобороны сообщает об отражении атак БПЛА только в двух регионах

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    Минобороны отчитывается, что ночью 23 сентября дежурные силы ПВО отражали атаки беспилотников только в двух регионах. Перехвачены и уничтожены по четыре БПЛА самолетного типа над Белгородской и Курской областями.

    В Белгородской области, как уже писала «Фонтанка», повреждены дома и машины в городе Губкине. Кроме того, губернатор Ростовской области сообщал о начале пожара в поле из-за падения БПЛА в районе Каменска-Шахтинского. Кроме того, угроза атаки беспилотников объявлялась в Воронежской области.

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