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    Из-за атак БПЛА в городе Губкине повреждены дома и машины, под Каменском-Шахтинским начался пожар

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    В Белгородской области ночью 23 сентября город Губкин подвергся атаке беспилотника, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.

    По предварительным данным, никто не пострадал, из-за падения БПЛА повреждения получили 10 легковых машин, выбило стёкла в шести квартирах в трёх многоквартирных домах.

    В Ростовской области около полуночи подразделения ПВО уничтожили три беспилотника в районе Каменска-Шахтинского, из-за их падения в поле загорелась сухая растительность. Пострадавших и разрушений нет, информирует губернатор региона Василий Голубев.

    Кроме того, угроза атаки беспилотников объявлялась в Воронежской и Курской областях.

    За вчерашний день в Белгородской области, по словам Гладкова, из-за обстрелов пострадали 15 мирных жителей. 13 человек госпитализированы, из них двое находятся в крайне тяжёлом состоянии.

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