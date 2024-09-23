Из-за атак БПЛА в городе Губкине повреждены дома и машины, под Каменском-Шахтинским начался пожар

В Белгородской области ночью 23 сентября город Губкин подвергся атаке беспилотника, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.
По предварительным данным, никто не пострадал, из-за падения БПЛА повреждения получили 10 легковых машин, выбило стёкла в шести квартирах в трёх многоквартирных домах.
В Ростовской области около полуночи подразделения ПВО уничтожили три беспилотника в районе Каменска-Шахтинского, из-за их падения в поле загорелась сухая растительность. Пострадавших и разрушений нет, информирует губернатор региона Василий Голубев.
Кроме того, угроза атаки беспилотников объявлялась в Воронежской и Курской областях.
За вчерашний день в Белгородской области, по словам Гладкова, из-за обстрелов пострадали