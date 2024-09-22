Дело «смотрящего» за «Крестами» готово отправиться в суд. К статусу положенца добавили экстремизм

Предварительное следствие по делу «вора в законе» Дениса Квициани завершено спустя три года после его возбуждения. Ему вменили четыре состава.



О завершении расследования 22 сентября сообщает ГУ МВД по Петербургу и области. 37-летнего уроженца Абхазии обвиняют в занятии высшего положения в преступной иерархии, организации деятельности экстремистов и их финансирование, а также в вымогательстве.

О возбуждении «воровского» дела «Фонтанка» писала три года назад. Квициани сидел в «Крестах» за вымогательство с апреля 2019 года. Положенцем его, по версии следствия, назначил другой «вор в законе», Давид Герлиани. Он был в розыске, его выдал Египет, суд в Москве отправил его в колонию на 15 лет.

Квициани же, по версии следствия, стал «смотрящим» за «Крестами» и еще двумя СИЗО. Как пишет полиция, он собирал общак, организовывал доставку в изоляторы телефонов, а также «требовал поддержания содержащимися тюремных правил и традиций», чем и заслужил экстремистские составы. Очередное вымогательство образовалось при сборе «дани» с одного из арестантов.



После того как прокуратура утвердит обвинительное заключение, дело будет направлено в суд.