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Происшествия Прокуратура назвала версии гибели детей после ужина в Сибири

Прокуратура назвала версии гибели детей после ужина в Сибири

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8 комментариев

Следствие выясняет причины гибели троих детей в Красноярском крае после ужина курицей и пельменями. Есть несколько версий, сообщает 22 сентября региональная прокуратура.

Как указано в сообщении, с целью координации работы правоохранителей прокурор района уже посетил место происшествия и встретился с родителями погибших детей. Сейчас осуществляется контроль над ходом расследования.

«В настоящее время рассматриваются несколько версий произошедшего, включая отравление продуктами питания, приобретенными в магазине, а также попадание в приготовленную пищу опасного для жизни вещества», — уточняют в прокуратуре региона.

Так, для расследования дела были собраны все необходимые образцы, а также назначены соответствующие экспертизы. Отмечается, что пострадавшая от отравления многодетная семья не состоит на профилактическом учете, а соседи дают ей положительную характеристику.

Прокуратура Красноярского края контролирует расследование уголовного дела, возбужденного по части 3 статьи 238 УК РФ (производство, хранение либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц). Причины и условия произошедшего продолжают выяснять.

Напомним, в пятницу, 20 сентября, родители и четверо детей поужинали курицей и пельменями из местного магазина, а утром следующего дня приехали в медучреждение с симптомами отравления. «В результате резкого ухудшения самочувствия двое детей — 6-летняя девочка и 13-летний мальчик — скончались в больнице», — сообщил СК. Позже стало известно о смерти еще одной девочки.

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Комментарии
8
VKuser174198221
1 час
Царство небесное и вечная память погибшим детям..... надеяться на то, что правоохранительные органы привлекут к ответственности бизнесменов- убийц- не приходится..... Вспомните историю с отравленными и погибшими от сидра......
265101847
2 часа
Вот оно- импортозамещение - нормальных, но западных (враждебных), на исконно наши, то есть скрепные.
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