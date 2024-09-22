Осенняя романтика. Семь не самых известных парков под Петербургом для прогулок вдвоем

Хотя временем любви считается весна, осень вполне может составить ей конкуренцию благодаря особому настроению, когда в канун холодов так и хочется оказаться поближе к другому человеку. А еще осень — идеальное время для долгих прогулок в таких местах, где буйство красок не соседствует с толпами туристов. «(От)Личный Петербург» рассказывает о лучших парках для свиданий — романтичных, красивых, не очень известных и не слишком удаленных от города.

Фото: фото с сайта citywalls.ru Поделиться Поделиться





«Александрия» Адрес: Санкт-Петербургский проспект, 1



Николай I не был большим романтиком и тем не менее сделал своей супруге Александре самый романтичный подарок — роскошный парк. Работали над ним архитектор Адам Менелас и садовый мастер Петр Эрлер. Первый построил дворец-коттедж в готическом стиле — им можно любоваться и по сей день, как и капеллой с окнами-розами и стрельчатыми порталами. Второй создал пейзажный парк с извилистыми дорожками, лесистыми холмами, широкими полянами и видом на море. По счастью, многое из этого дошло до наших дней.



Фото: фото с сайта citywalls.ru Фото: фото с сайта citywalls.ru Фото: фото с сайта citywalls.ru Фото: фото с сайта citywalls.ru Фото: фото с сайта citywalls.ru Фото: фото с сайта citywalls.ru Поделиться Поделиться





Александрия хороша всегда, но особенно осенью. «Пышное природы увяданье» в сочетании с Руинным мостом через овраг, готическими скамьями и колодцами — идеальный антураж для свидания. Особо романтическое настроение навевают гербы, придуманные поэтом Василием Жуковским: щит с изображением меча, который пропущен через венок белых роз. Это изображение часто встречается в парке. Так что если захочется не просто погулять, а сделать предложение, то более подходящего места не найти.



«Знаменка» Санкт-Петербургское шоссе, 115 Как и знаменитая «Александрия», этот парк был подарком Николая I своей супруге Александре. Он даже хотел объединить эти два дара в единое целое, превратив барочный дворец екатерининской эпохи в модную в то время романтическую готику. Но архитектор Андрей Штакеншнайдер убедил государя этого не делать, так что «Знаменка» сохранила свою оригинальность. А вот парк украсился множеством готических башен, скамей и мостиков. Большая часть из них до нас не дошла — но то, что осталось, передает атмосферу.

Фото: Михаил Огнев, «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В «Знаменке» растут в основном дубы, клены и липы. Прогулка здесь — тот самый случай, когда для романтической обстановки никаких усилий прикладывать не нужно: обо всём уже позаботилась природа. Можно просто стоять рядом на мостике над прудом и любоваться тем, как тихо слетают в воду золотые листья.

«Сильвия» Адрес: Гатчина, Красноармейский проспект

Свое нежное имя парк получил не в честь какой-либо дамы. Он назван так в честь сильвана — лесного духа, который изображен над входными воротами. Ворота эти построил архитектор Винченцо Бренна, который работал над созданием парка по просьбе императора Павла I вместе с садовником-ирландцем Джеймсом Гекетом. Вместе они создали образцовый регулярный парк, который в наше время изрядно одичал, но не утратил своего обаяния.

Людей здесь бывает намного меньше, чем в соседнем Дворцовом, и потому прогулки приятнее. При желании можно заглянуть на восстановленную ферму, чтобы посмотреть на козочек, страусов Ерофея и Прасковью, белых павлинов и милейшего ослика Моисея. Кормить животных нельзя, а вот фотографировать и гладить — вполне.



Орловский парк Адрес: Санкт-Петербургское шоссе, 78

Этот парк на берегу Орловского пруда — всё, что осталось сейчас от имения графа Алексея Орлова. Дворец разрушен, как и знаменитые конюшни. Однако на месте и туфовый мостик, и башня-руина с гротом, и готический колодец, и аллеи старых лип и дубов, и ворота с островерхими башенками-пинаклями. Парк небольшой, чтобы обойти его, много времени не понадобится. Зато здесь уютно и спокойно.

Фото: фото с сайта citywalls.ru Фото: фото с сайта citywalls.ru Фото: фото с сайта citywalls.ru Фото: фото с сайта citywalls.ru Фото: фото с сайта citywalls.ru Поделиться Поделиться





В Орловский парк хорошо приходить вдвоем, чтобы в обнимку посидеть на скамейке, жмурясь на осеннее солнце и золото листвы. Еще можно покормить белок и птиц, которые, как истинные парковые жители, скорее всего, сами вас догонят, чтобы заявить права на семечки и орешки. Еду для себя тоже лучше принести: ни поблизости, ни в самом парке нет кафе или киосков. В общем, термос с кофе, пара булочек и угощение для птиц — это рецепт идеальной прогулки в Стрельне.



Шуваловский парк Адрес: пос. Парголово, ул. Парковая, 30

Раньше это место называлось Парголовским садом, поскольку располагалось в усадьбе «Парголовская мыза». Принадлежало оно графам Шуваловым, благодаря которым кусок дикого леса превратился в пейзажный парк с 12 прудами . Работал над обустройством Петр Эрлер, которого мы уже упоминали выше. Самой главной достопримечательностью двести лет назад была гора Парнас — высокая искусственная насыпь, с которой открывался вид на окрестности. Сейчас во время прогулки можно посмотреть еще на церковь в готическом стиле, старинную усадьбу, склеп и деревянную Желтую дачу, которую реставрируют на частные средства.

Фото: фото с сайта citywalls.ru Фото: фото с сайта citywalls.ru Фото: фото с сайта citywalls.ru Поделиться Поделиться





Но что заслуживает отдельных похвал в Шуваловском парке — это природные красоты. Любоваться на них можно хоть весь день: парк занимает 147 га . В основном тут растут ели, многим уже более ста лет. Но есть и дубы, и липы, и клены — а поскольку туристы до Шуваловского не доезжают, то это самое подходящее место для фотосессии в венках из листьев. Никто не попадет в кадр, кроме вас.



«Сергиевка» Адрес: Ораниенбаумское шоссе, 2

120 га леса, превращенного при Николае I в пейзажный парк — это лучшая часть дворцово-паркового ансамбля в Старом Петергофе. Старания архитектора Андрея Штакеншнайдера только усилили очарование природной красоты «Сергиевки», где можно часами гулять по дорожкам, кормить уток с живописных мостиков и дышать полной грудью. Кстати, тут водятся не только утки: по данным РАН, в парке живет 188 видов птиц, например зеленый дятел и бурый сычик. Еще тут удивительное многообразие растительности, которая осенью окрашивается во все оттенки красного, оранжевого и желтого.

Фото: Михаил Огнев / архив «Фонтанки» Поделиться Поделиться





В «Сергиевке» хорошо наблюдать за птицами, бродить по тропинкам, сидеть на прибрежных валунах и говорить обо всём на свете. Любая погода для этого хороша, кроме дождливой — и то лишь потому, что ходить в мокрой одежде неприятно: дренажная система в парке устроена так, что дорожки даже после ливня остаются сухими. Во время прогулки не забудьте посетить главную местную достопримечательность — вкопанную в землю исполинскую каменную голову. Согласно поверью советских времен, на того, кто ее потрет, снизойдет вдохновение, и он начнет писать стихи.



Парк Пулковской обсерватории Адрес: Пулковское шоссе, 65



Обсерватория на Пулковской горе появилась при Николае I в 1839 году . Но первый в России пейзажный парк здесь пыталась разбить еще Екатерина II , а затем ее внук Александр I . От тех времен сохранился грот-фонтан, украшенный дорическими колоннами с каменными львами, и несколько вековых деревьев, чудом уцелевших во время войны. Вся остальная территория была восстановлена после 1945 года , и сегодня Пулковский парк — идеальное место для прогулок, причем особенный шарм он приобретает осенью.

Фото: фото с сайта citywalls.ru Фото: фото с сайта citywalls.ru Фото: фото с сайта citywalls.ru Поделиться Поделиться





Здесь множество построек не всегда понятного обывателю назначения, часть металлических деталей сильно проржавела, чувствуется запустение. В сочетании с огромной рыжей травой и ало-желтым буйством красок это создает атмосферу остановившегося времени. Бродить по Пулковскому вдвоем, фотографируя окрестности, можно бесконечно. Главное, захватить еды и плед для пикника.

Клара Хоменко, «Фонтанка.ру»

