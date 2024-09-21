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Политика Путин заявил о важности развития отношений с Арменией

Путин заявил о важности развития отношений с Арменией

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2 комментария

Президент РФ Владимир Путин направил поздравительное послание премьер-министру Армении Николу Пашиняну по случаю дня независимости страны. Глава государства отметил важность дальнейшего развития армяно-российских отношений. Об этом в субботу, 21 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Армении.

«Дальнейшее развитие дружественных, союзнических российско-армянских отношений, а также конструктивного взаимодействия в рамках общих интеграционных объединений, несомненно, отвечает коренным интересам наших народов», — сказано в послании Путина.

По сообщению пресс-службы, Пашиняна также поздравил глава российского правительства Михаил Мишустин.

Глава правительства выразил убеждение, что «расширение многопланового двустороннего сотрудничества и конструктивного взаимодействия».

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Армения Владимир Путин Никол Пашинян Михаил Мишустин
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Комментарии
2
hyperborean
20 минут
ну, заявил и заявил, у него работа такая - трепаться
AEG1
16 минут
Никаких отношений уже не будет, после того, как Армения попросила помощи в рамках ОДКБ из-за Карабаха, и ей показали как "своих не бросают".
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