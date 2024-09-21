Путин заявил о важности развития отношений с Арменией

Президент РФ Владимир Путин направил поздравительное послание премьер-министру Армении Николу Пашиняну по случаю дня независимости страны. Глава государства отметил важность дальнейшего развития армяно-российских отношений. Об этом в субботу, 21 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Армении.

«Дальнейшее развитие дружественных, союзнических российско-армянских отношений, а также конструктивного взаимодействия в рамках общих интеграционных объединений, несомненно, отвечает коренным интересам наших народов», — сказано в послании Путина.



По сообщению пресс-службы, Пашиняна также поздравил глава российского правительства Михаил Мишустин.



Глава правительства выразил убеждение, что «расширение многопланового двустороннего сотрудничества и конструктивного взаимодействия».

