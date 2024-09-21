Быстрый XEC. В Роспотребнадзоре рассказали о новом варианте коронавируса

Роспотребнадзор мониторит ситуацию с новым вариантом коронавируса — XEC. Первые случаи заболевания были зафиксированы в Италии, но слишком поздно — с тех пор вирус успел побывать в других странах.



Как рассказали 21 сентября в пресс-службе ведомства, XEC распространяется быстро, но не сильно отличается от своих собратьев, двух более ранних подвариантов омикрона с романтическим названием FLiRT — KS.1.1 и KP.3.3. Симптомы схожи. Среди них лихорадка, боль в горле, кашель, потеря обоняния и аппетита, а также боли в теле и насморк.