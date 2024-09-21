Быстрый XEC. В Роспотребнадзоре рассказали о новом варианте коронавируса

Роспотребнадзор мониторит ситуацию с новым вариантом коронавируса — XEC. Первые случаи заболевания были зафиксированы в Италии, но слишком поздно — с тех пор вирус успел побывать в других странах.
Как рассказали 21 сентября в пресс-службе ведомства, XEC распространяется быстро, но не сильно отличается от своих собратьев, двух более ранних подвариантов омикрона с романтическим названием FLiRT — KS.1.1 и KP.3.3. Симптомы схожи. Среди них лихорадка, боль в горле, кашель, потеря обоняния и аппетита, а также боли в теле и насморк.
Впервые XEC обнаружили в Германии в июне 2024 года, но с тех пор он успел распространиться и был выявлен в нескольких странах. Вообще самые ранние случаи заболевания произошли в Италии еще в мае, но в международную базу информацию об этом внесли только в сентябре.
В Роспотребнадзоре напоминают, что в период подъема заболеваемости рекомендуется защищать себя с помощью средств индивидуальной защиты и избегать контактов с заболевшими людьми.
Последний раз подъем заболеваемости фиксировался в августе и был связан как раз со штаммом FLiRT. По данным портала «Объясняем.РФ» на 17 сентября, показатель заболеваемости коронавирусом в стране за прошедшую неделю составил 22,4, что на 28,9% больше уровня предыдущей недели.