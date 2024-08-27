«Насморк и слабость такая, что с кровати не встать»: с какими симптомами сейчас болеют ковидом

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В конце лета россияне стали чаще болеть ковидом. Причем коронавирусная инфекция стремительно обгоняет в росте традиционные ОРВИ с гриппом, рассказывает «Доктор Питер».

Заболеваемость ковидом выросла на 33% По данным портала «Объясняем.рф», за неделю с 19 по 25 августа показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. населения составил 12,28, увеличившись по сравнению с предыдущей неделей на 33,3%. Причем рост числа инфицированных отмечен в большинстве регионов — официально выявили 17 641 случай SARS-CoV-2.



Как сообщили в Роспотребнадзоре, на территории РФ на сегодня доминирующими вариантами остаются линии KS.1, JN.1 и JN.1.16.1. Отметим, что штамма FLiRT, который пришел в Россию еще в мае, в этом списке нет. Увеличилось и количество госпитализаций. За прошедшую неделю россияне попадали в больницы с ковидом на 37,9% чаще, чем неделей ранее, — всего на больничной койке оказались 1943 человека. Умерли от инфекции 17 заболевших.

Ранее в надзорном ведомстве объясняли, что подъем заболеваемости COVID-19 в августе связан с сезонностью — всплески обычно вызваны изменениями в погоде и повышенной активностью людей. Тем более в конце августа — начале сентября заканчивается массовый сезон отпусков и летние каникулы, поэтому количество контактов растет — ничего удивительного.



Между тем в главной инфекционной больнице Петербурга — Боткинской — пока не заметили наплыва госпитализированных. Еще в конце прошлой недели в стационаре-тысячнике проходили лечение только 70 пациентов с COVID-19.

По словам инфекционистов, основные симптомы коронавирусной инфекции за последнее время сильно не изменились. Это

повышение температуры тела,

общая слабость,

озноб,

поражение верхних дыхательных путей. Читайте также

Дети — главные разносчики: что известно о новой волне коронавируса в России Слабость такая, что с кровати не встать Те, кто получил положительный тест на ковид, жалуются на сильную слабость и до появления симптомов, и во время болезни, и даже после выздоровления.



— Почувствовала сильную усталость, а через день резко заболело горло, — рассказала заболевшая ковидом петербурженка Татьяна Иванова «Доктору Питеру». — Добавился сильный насморк, заложенность невозможно победить ни каплями, ни народными средствами. На какое-то время и вкус у еды пропал.



Женщина планировала поездку в Пензу, от которой пришлось отказаться; чтобы вернуть деньги за билеты на самолет, потребовалась справка от врача.

— Так бы попыталась отлежаться, — призналась Татьяна.

В поликлинике женщина столкнулась с длинной очередью из заболевших.



— Не могу утверждать, что у всех ковид, но симптомы очень похожи, разговорились из-за долгого ожидания в очереди, — говорит заболевшая.

В итоге Татьяна получила положительный тест на ковид уже на следующий день. Симптомы сохранялись около недели, потом стало легче. Осталась только заложенность.

Другая петербурженка, Светлана Владимирова, также с положительным тестом, описала свои симптомы как насморк, потерю вкуса и сильнейшую головную боль.

— У нас половина коллектива с положительным тестом на ковид, и у всех заложенность носа, с которой не справиться, и слабость — сложно даже с кровати вставать, — говорит Светлана.



Грипп еще в пути Для сравнения: заболеваемость гриппом и ОРВИ за это же время выросла в России только на 9,5%. Хотя в абсолютных числах россиян с гриппом и простудой больше, чем с коронавирусной инфекцией, — за семь дней зарегистрировано около 355 тыс. случаев.



«В структуре установленных респираторных вирусов превалируют вирусы негриппозной этиологии с преобладанием риновирусов, вирусов COVID-19, парагриппа. Положительные находки вирусов гриппа единичны», — отмечают специалисты ведомства в своем телеграм-канале.

Анастасия Романова, «Доктор Питер»

