В Латвии запретили русский язык в банкоматах

Парламент (сейм) Латвии в последнем, окончательном чтении принял поправки в закон о кредитных учреждениях. Они запрещают использование русского языка в банкоматах на территории страны, сообщил портал Delfi.
Кредитные учреждения должны будут установить латышский язык в банкоматах в качестве основного. Кроме него, могут быть доступны и языки стран-участниц Евросоюза и Организации экономического развития. Русский в их число не входит.
Отмечается, что поправки в закон нужны для «обеспечения доступности наличных денег» для граждан Латвии по всей территории страны.
Ситуация с русским языком в Латвии постепенно ухудшается. С 2026 года в школах страны перестанут изучать русский как второй иностранный, но ученикам, выбравшим его до 1 сентября 2025 года, позволят пройти курс до окончания обучения.
Всех россиян при этом обяжут сдавать экзамен по латышскому языку. В противном случае им придется покинуть Латвию. Прецедент уже был в 2023 году. Тогда 3,5 тысячи русских обязали покинуть страну из-за незнания латышского.