В Латвии запретили русский язык в банкоматах

Парламент (сейм) Латвии в последнем, окончательном чтении принял поправки в закон о кредитных учреждениях. Они запрещают использование русского языка в банкоматах на территории страны, сообщил портал Delfi.



Кредитные учреждения должны будут установить латышский язык в банкоматах в качестве основного. Кроме него, могут быть доступны и языки стран-участниц Евросоюза и Организации экономического развития. Русский в их число не входит.



Отмечается, что поправки в закон нужны для «обеспечения доступности наличных денег» для граждан Латвии по всей территории страны.

