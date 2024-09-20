Барбершоп, где работал один из подозреваемых в теракте в «Крокусе», может снова открыться

Барбершоп в городе Тейково Ивановской области, где посетителей стриг обвиняемый в совершении теракта в «Крокус Сити Холле» Мухаммадсобир Файзов, может снова заработать. Об этом в пятницу, 20 сентября, сообщают РИА Новости.



В конце лета хозяева барбершопа в Тейково разместили над салоном вывеску, которую ранее сняли сразу после того, как произошел теракт с участием их сотрудника. Несмотря на это, по словам одного из продавцов соседнего магазина, заведение так и не заработало, хотя хозяева посещали его пару раз.