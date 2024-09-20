Барбершоп, где работал один из подозреваемых в теракте в «Крокусе», может снова открыться

Барбершоп в городе Тейково Ивановской области, где посетителей стриг обвиняемый в совершении теракта в «Крокус Сити Холле» Мухаммадсобир Файзов, может снова заработать. Об этом в пятницу, 20 сентября, сообщают РИА Новости.
В конце лета хозяева барбершопа в Тейково разместили над салоном вывеску, которую ранее сняли сразу после того, как произошел теракт с участием их сотрудника. Несмотря на это, по словам одного из продавцов соседнего магазина, заведение так и не заработало, хотя хозяева посещали его пару раз.
Клиенты же интересуются, откроется ли барбершоп. Работа мастеров, в том числе Файзова, их устраивала.
Заведение открылось осенью 2023 года, а с 23 марта перестало работать, хотя владельцы все равно платили аренду. Сейчас они ищут барбера.
Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди открыли стрельбу и подожгли здание. По официальным данным, погибли 144 человека, 551 человек пострадал. Арестованы четверо предполагаемых исполнителей и еще 14 возможных пособников. Вместе с пятью новыми фигурантами количество заключенных под стражу увеличилось до 23.
До теракта в «Крокус сити холле» 19-летний Мухаммадсобир Файзов работал парикмахером в Ивановской области — легально и с патентом. Ранее защита участника нападения на «Крокус сити холл» попросила отпустить его из СИЗО из-за полученного тяжелого ранения. Однако Мосгорсуд все же счел, что у него нет медицинских противопоказаний для содержания в следственном изоляторе.