    Сейчас

    +13˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +13˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 13

    1 м/с, зап

    772мм

    94%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd92.7eur103.25

    «По запросу иностранных государственных органов». В Смольном рассказали, кто может скомпрометировать переписку чиновников в Telegram и WhatsApp

    1005
    2 комментария

    Переписка в Telegram и WhatsApp потенциально может быть получена по запросу иностранных государственных органов, что повлечет за собой компрометацию такой информации, следует из ответа комитета по информатизации и связи (КИС) на запрос «Фонтанки», полученного 19 сентября.

    Мессенджеры, которые комитет по информатизации рекомендовал не использовать чиновникам городского правительства, принадлежат юридическим лицам, зарегистрированных на территории иностранных государств, в том числе недружественных.

    «Таким образом, доступ к информации, в том числе служебной, передаваемой с использованием иностранных мессенджеров из указанного перечня, может быть потенциально получен по запросу иностранных государственных органов, что повлечет за собой компрометацию такой информации», - пояснили в ведомстве.

    Письмо из комитета по информатизации и связи поступило в органы власти Петербурга в начале сентября. В нем говорится: «В целях предотвращения фактов компрометации, уничтожения или модификации информации ограниченного доступа, а также недопущения предпосылок к таким фактам в исполнительных органах государственной власти Санкт-Петербурга, прошу исключить использование иностранных мессенджеров (WhatsApp, Telegram и др.) для обмена служебной информацией». В качестве альтернативы предлагается российский мессенджер eXpress. Подробнее о том, что собой представляет этот мессенджер, читайте в материале «Фонтанки».

    Список иностранных мессенджеров, через которые КИС просил не вести рабочую переписку, не является исчерпывающим и основан на перечне, утвержденном Роскомнадзором. При этом на личную переписку чиновников ограничение не распространяется, отметили в ведомстве.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

    По теме

    СмольныйТелеграмWhatsAppМессенджерыEXpressРоскомнадзорПереписка
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close