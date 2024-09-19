«По запросу иностранных государственных органов». В Смольном рассказали, кто может скомпрометировать переписку чиновников в Telegram и WhatsApp

Переписка в Telegram и WhatsApp потенциально может быть получена по запросу иностранных государственных органов, что повлечет за собой компрометацию такой информации, следует из ответа комитета по информатизации и связи (КИС) на запрос «Фонтанки», полученного 19 сентября.



Мессенджеры, которые комитет по информатизации рекомендовал не использовать чиновникам городского правительства, принадлежат юридическим лицам, зарегистрированных на территории иностранных государств, в том числе недружественных.



«Таким образом, доступ к информации, в том числе служебной, передаваемой с использованием иностранных мессенджеров из указанного перечня, может быть потенциально получен по запросу иностранных государственных органов, что повлечет за собой компрометацию такой информации», - пояснили в ведомстве.



Письмо из комитета по информатизации и связи поступило в органы власти Петербурга в начале сентября. В нем говорится: «В целях предотвращения фактов компрометации, уничтожения или модификации информации ограниченного доступа, а также недопущения предпосылок к таким фактам в исполнительных органах государственной власти Санкт-Петербурга, прошу исключить использование иностранных мессенджеров (WhatsApp, Telegram и др.) для обмена служебной информацией». В качестве альтернативы предлагается российский мессенджер eXpress. Подробнее о том, что собой представляет этот мессенджер, читайте в материале «Фонтанки».



Список иностранных мессенджеров, через которые КИС просил не вести рабочую переписку, не является исчерпывающим и основан на перечне, утвержденном Роскомнадзором. При этом на личную переписку чиновников ограничение не распространяется, отметили в ведомстве.