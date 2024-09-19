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    Полиция задержала водителя KIA, который отправил Volvo в курьера на Васильевском

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    Серьезная авария в Василеостровском районе Петербурга, в которой пострадал случайно оказавшийся рядом курьер, стала уголовным делом. Задержан один из участников.

    ГСУ ГУ МВД России возбудило уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью человека (по части 1 статьи 264 УК РФ), в отношении водителя автомобиля KIA Rio, который столкнулся с Volvo на Васильевском острове, отправив его на тротуар. Предполагаемого виновника задержали, сообщает 19 сентября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

    Напомним, авария случилась в 13:20 у дома 21 по Среднему проспекту В.О. Как сообщалось ранее, 38-летний водитель КИА при развороте не уступил дорогу встречному «Вольво». От удара тот вылетел на тротуар, попутно сбив стоявшего у края дороги 29-летнего курьера на мопеде, и врезался в витрину магазина. Курьер получил тяжелые травмы. Момент ДТП попал на видео.

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