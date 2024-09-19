Полиция задержала водителя KIA, который отправил Volvo в курьера на Васильевском

Серьезная авария в Василеостровском районе Петербурга, в которой пострадал случайно оказавшийся рядом курьер, стала уголовным делом. Задержан один из участников.



ГСУ ГУ МВД России возбудило уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью человека (по части 1 статьи 264 УК РФ), в отношении водителя автомобиля KIA Rio, который столкнулся с Volvo на Васильевском острове, отправив его на тротуар. Предполагаемого виновника задержали, сообщает 19 сентября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.