РФС: лучшим футбольным клубом России стал «Зенит», а лучшим тренером — Сергей Семак

Более того, лучшим тренером стал Сергей Семак, который возглавляет футбольный клуб из Петербурга.

Как отметили в РФС, по итогам прошедшего сезона лучшим футболистом признан Константин Тюкавин из московского «Динамо», а лучшим молодым игроком (до 21 года) — Никита Салтыков из ФК «Крылья Советов».

Напомним, в сезоне 2023/2024 футбольный клуб «Зенит» в шестой раз подряд и 11-й раз в своей истории стал чемпионом России. Новый контракт с главным тренером Сергеем Семаком был подписан прямо на поле «Газпром Арены».