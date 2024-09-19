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Спорт РФС: лучшим футбольным клубом России стал «Зенит», а лучшим тренером — Сергей Семак

РФС: лучшим футбольным клубом России стал «Зенит», а лучшим тренером — Сергей Семак

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1 комментарий

Бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) признало «Зенит» лучшим футбольным клубом страны по итогам сезона 2023/2024, сообщается 19 сентября на сайте организации.

Более того, лучшим тренером стал Сергей Семак, который возглавляет футбольный клуб из Петербурга.

Как отметили в РФС, по итогам прошедшего сезона лучшим футболистом признан Константин Тюкавин из московского «Динамо», а лучшим молодым игроком (до 21 года) — Никита Салтыков из ФК «Крылья Советов».

Напомним, в сезоне 2023/2024 футбольный клуб «Зенит» в шестой раз подряд и 11-й раз в своей истории стал чемпионом России. Новый контракт с главным тренером Сергеем Семаком был подписан прямо на поле «Газпром Арены».

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Комментарии
1
282408812
37 минут
А лучшим болельщиком - Я! я так щитаю.
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