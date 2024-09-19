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    Суд отлучил от дорог водителя, превратившего каршеринг в груду металла на юго-западе Петербурга

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    В Петербурге вынесли приговор водителю, устроившему пьяное ДТП на каршеринге в Красносельском районе, в котором пострадала пассажирка. В ближайшие годы он пешеход.

    Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга 19 сентября, Красносельский райсуд признал виновным в нарушении ПДД Дмитрия Морозова. Фигуранту назначили три года условно с аналогичным испытательным сроком. В ближайшие два года садиться за руль ему запрещено.

    Под следствие Морозов попал после аварии, которая произошла на улице Маршала Захарова днём 23 июля 2023 года. Тогда Renault Arkana влетел в BMW, который вынесло на тротуар. Смятый каршеринг закончил поездку на разделительной полосе. «Фонтанка» писала, что 41-летнего водителя и 43-летнюю пассажирку увезли в больницу в тяжёлом состоянии.

    Вред, причинённый здоровью женщины, признали тяжким.

    Суд установил, что состояние арендованного автомобиля было исправным, а вот его водителя — нет. Морозов сел за руль пьяным, по улице Маршала Захарова он нёсся со скоростью 88 км/ч, что является значительным превышением.

    Подсудимый признал вину.

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