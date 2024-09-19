Суд отлучил от дорог водителя, превратившего каршеринг в груду металла на юго-западе Петербурга

В Петербурге вынесли приговор водителю, устроившему пьяное ДТП на каршеринге в Красносельском районе, в котором пострадала пассажирка. В ближайшие годы он пешеход.
Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга
Под следствие Морозов попал после аварии, которая произошла на улице Маршала Захарова днём
Вред, причинённый здоровью женщины, признали тяжким.
Суд установил, что состояние арендованного автомобиля было исправным, а вот его водителя — нет. Морозов сел за руль пьяным, по улице Маршала Захарова он нёсся со скоростью
Подсудимый признал вину.