Суд отлучил от дорог водителя, превратившего каршеринг в груду металла на юго-западе Петербурга

В Петербурге вынесли приговор водителю, устроившему пьяное ДТП на каршеринге в Красносельском районе, в котором пострадала пассажирка. В ближайшие годы он пешеход.



Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга 19 сентября , Красносельский райсуд признал виновным в нарушении ПДД Дмитрия Морозова. Фигуранту назначили три года условно с аналогичным испытательным сроком. В ближайшие два года садиться за руль ему запрещено.