Из смятого каршеринга на Маршала Захарова достали водителя и пассажирку с тяжелыми травмами

Водитель и пассажирка пострадали в аварии с каршерингом на улице Маршала Захарова. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 23 июля.



В 15:13 у дома 12 на улице Маршала Захарова каршеринговый «Рено» врезался в припаркованный « БМВ Х3 » и вылетел на разделительную полосу. В больницу увезли в тяжелом состоянии 41-летнего водителя и 43-летнюю пассажирку.



По словам очевидцев, БМВ от удара выбросило на тротуар, а водителя «Рено» госпитализировали с разбитой головой.

