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    Из смятого каршеринга на Маршала Захарова достали водителя и пассажирку с тяжелыми травмами

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    3 комментария

    Водитель и пассажирка пострадали в аварии с каршерингом на улице Маршала Захарова. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 23 июля.

    В 15:13 у дома 12 на улице Маршала Захарова каршеринговый «Рено» врезался в припаркованный «БМВ Х3» и вылетел на разделительную полосу. В больницу увезли в тяжелом состоянии 41-летнего водителя и 43-летнюю пассажирку.

    По словам очевидцев, БМВ от удара выбросило на тротуар, а водителя «Рено» госпитализировали с разбитой головой.

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    ДТПКаршеринг
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    Комментарии 3

    chip123 Июл 2023 в 20:37
    Видишь каршеринг - будь на чеку, пилоты почти всегда заряжены "не мое, не жалко, путаю педали"!
    +0−0
    Гость23 Июл 2023 в 20:16
    Вылечат.
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