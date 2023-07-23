Из смятого каршеринга на Маршала Захарова достали водителя и пассажирку с тяжелыми травмами

Водитель и пассажирка пострадали в аварии с каршерингом на улице Маршала Захарова. Об этом сообщает пресс-служба
В 15:13 у
По словам очевидцев, БМВ от удара выбросило на тротуар, а водителя «Рено» госпитализировали с разбитой головой.
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Водитель и пассажирка пострадали в аварии с каршерингом на улице Маршала Захарова. Об этом сообщает пресс-служба
В 15:13 у
По словам очевидцев, БМВ от удара выбросило на тротуар, а водителя «Рено» госпитализировали с разбитой головой.
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