Каршеринг всмятку, BMW на тротуаре. После ДТП на Маршала Захарова увезли водителя с разбитой головой

Серьёзная авария с участием каршеринга произошла в Красносельском районе Петербурга. Очевидцы рассказали о пострадавших.
Фото с места ДТП у 12 дома на улице Маршала Захарова опубликованы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» 23 июля. По словам очевидцев, водитель каршеринга не справился с управлением в потоке и влетел в BMW. BMW вынесло на тротуар, а смятый каршеринг закончил поездку на разделительной полосе.
Очевидцы отмечают, что в салоне арендованного автомобиля находились двое. Водителя увезли на скорой с разбитой головой.
«Фонтанка» отправила запрос о пострадавших в пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.