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    Каршеринг всмятку, BMW на тротуаре. После ДТП на Маршала Захарова увезли водителя с разбитой головой

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    2 комментария
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    Серьёзная авария с участием каршеринга произошла в Красносельском районе Петербурга. Очевидцы рассказали о пострадавших.

    Фото с места ДТП у 12 дома на улице Маршала Захарова опубликованы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» 23 июля. По словам очевидцев, водитель каршеринга не справился с управлением в потоке и влетел в BMW. BMW вынесло на тротуар, а смятый каршеринг закончил поездку на разделительной полосе.

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    Очевидцы отмечают, что в салоне арендованного автомобиля находились двое. Водителя увезли на скорой с разбитой головой.

    «Фонтанка» отправила запрос о пострадавших в пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

    Фото: ПЕТЕРБУРГ | ЮГ
    Фото: ПЕТЕРБУРГ | ЮГ

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    КаршерингДТП
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    Комментарии 2

    Михаил Микушин23 Июл 2023 в 17:44
    Как же каршеринговые услуги остаются в прибыли ?!
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